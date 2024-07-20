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Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана - РИА Новости, 20.07.2024
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20:19 20.07.2024 (обновлено: 21:13 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/yemen-1960963675.html
Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана
Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана - РИА Новости, 20.07.2024
Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана
Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя операцию израильских ВВС по бомбардировке объектов движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявил, что Израиль... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:19
2024-07-20T21:13
в мире
израиль
йемен
иран
исраэль кац
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя операцию израильских ВВС по бомбардировке объектов движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявил, что Израиль нанес "тяжелый удар по террористической ветви Ирана". "ВВС Израиля нанесли сегодня тяжелый удар по террористической ветви Ирана в Йемене. Иран поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов, которая является частью регионального массива террористических организаций, которые атакуют Государство Израиль. Мы не успокоимся и не будем молчать. Мы нанесем удар по любому, кто представляет угрозу нашим гражданам", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. При этом источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.С сентября 2014 года шиитское движение "Ансар Алла", поддерживаемое Ираном, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. Так называемая антиамериканская "Ось сопротивления" объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлах" и "Ансар Алла".
https://ria.ru/20240719/husity-1960628457.html
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в мире, израиль, йемен, иран, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла
Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана

МИД Израиля назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана

© AFP 2024Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AFP 2024
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Глава израильского МИД Исраэль Кац, комментируя операцию израильских ВВС по бомбардировке объектов движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявил, что Израиль нанес "тяжелый удар по террористической ветви Ирана".
"ВВС Израиля нанесли сегодня тяжелый удар по террористической ветви Ирана в Йемене. Иран поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов, которая является частью регионального массива террористических организаций, которые атакуют Государство Израиль. Мы не успокоимся и не будем молчать. Мы нанесем удар по любому, кто представляет угрозу нашим гражданам", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на Тель-Авив
19 июля, 09:12
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.
Источник ранее сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые. При этом источник в местных органах власти сообщил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.
С сентября 2014 года шиитское движение "Ансар Алла", поддерживаемое Ираном, контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. Так называемая антиамериканская "Ось сопротивления" объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую "Хезболлах" и "Ансар Алла".
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов
Вчера, 18:59
 
В миреИзраильЙеменИранИсраэль КацАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболла
 
 
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