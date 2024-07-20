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Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек

Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 20.07.2024

Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек

Рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:27

2024-07-20T19:27

2024-07-20T19:56

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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба военного ведомства."Инцидент произошел <...> на территории по соседству с полигоном, а погибший — гражданское лицо", — говорится в заявлении.По данным агентства Sputnik Армения, взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината, жертвой инцидента стал сторож.В свою очередь, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что погибшему было 64 года.

https://ria.ru/20240607/armeniya-1951229418.html

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