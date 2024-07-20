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Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 20.07.2024
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19:27 20.07.2024 (обновлено: 19:56 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/vzryv-1960956322.html
Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек
Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 20.07.2024
Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек
Рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба военного ведомства. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:27
2024-07-20T19:56
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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба военного ведомства."Инцидент произошел &lt;...&gt; на территории по соседству с полигоном, а погибший — гражданское лицо", — говорится в заявлении.По данным агентства Sputnik Армения, взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината, жертвой инцидента стал сторож.В свою очередь, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что погибшему было 64 года.
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в мире, армения
В мире, Армения
Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек

Рядом с полигоном Минобороны Армении прогремел взрыв, погиб человек

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Sputnik
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Инцидент произошел <...> на территории по соседству с полигоном, а погибший — гражданское лицо", — говорится в заявлении.
По данным агентства Sputnik Армения, взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината, жертвой инцидента стал сторож.
В свою очередь, пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил РИА Новости, что погибшему было 64 года.
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