https://ria.ru/20240720/vizy-1960871571.html

Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку

Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку - РИА Новости, 20.07.2024

Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку

Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:12

2024-07-20T07:12

2024-07-20T07:22

шри-ланка

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_47:0:3686:2047_1920x0_80_0_0_e8a449cc6695bdfdbe428daca2af03df.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир Амза."Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов, а также заметил, что остров может быть привлекателен для них благодаря своему часовому поясу и расположению между Востоком и Западом.Цифровыми кочевниками называют особую категорию людей, использующих цифровые возможности для работы и ведущих при этом мобильный образ жизни. Они работают программистами, дизайнерами, онлайн-предпринимателями. Многие страны, такие как Португалия, Испания, Греция, Мальта, Мексика, создают для цифровых кочевников специальные визы.

https://ria.ru/20240605/shri-lanka-1950703899.html

https://ria.ru/20240528/tailand-1949002359.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, россия, в мире