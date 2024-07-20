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Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку - РИА Новости, 20.07.2024
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07:12 20.07.2024 (обновлено: 07:22 20.07.2024)
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Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку
Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку - РИА Новости, 20.07.2024
Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку
Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:12
2024-07-20T07:22
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир Амза."Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.Он подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов, а также заметил, что остров может быть привлекателен для них благодаря своему часовому поясу и расположению между Востоком и Западом.Цифровыми кочевниками называют особую категорию людей, использующих цифровые возможности для работы и ведущих при этом мобильный образ жизни. Они работают программистами, дизайнерами, онлайн-предпринимателями. Многие страны, такие как Португалия, Испания, Греция, Мальта, Мексика, создают для цифровых кочевников специальные визы.
https://ria.ru/20240605/shri-lanka-1950703899.html
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шри-ланка, россия, в мире
Шри-Ланка, Россия, В мире
Поверенный рассказал о привлечении "цифровых кочевников" на Шри-Ланку

Поверенный: Шри-Ланка готовится создать специальные визы для цифровых кочевников

© iStock.com / Dmitrii AnikinКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© iStock.com / Dmitrii Anikin
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Шри-Ланка готовится к созданию виз для "цифровых кочевников" и планирует привлекать таких людей, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в РФ Пакир Амза.
"Это уже делается. В нынешних условиях цифровая экономика – один из приоритетов развития нашей страны. Что касается специальных виз, то, я думаю, они могут быть введены уже скоро. Этот вопрос обсуждается", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в привлечении в страну подобных специалистов, а также заметил, что остров может быть привлекателен для них благодаря своему часовому поясу и расположению между Востоком и Западом.
Цифровыми кочевниками называют особую категорию людей, использующих цифровые возможности для работы и ведущих при этом мобильный образ жизни. Они работают программистами, дизайнерами, онлайн-предпринимателями. Многие страны, такие как Португалия, Испания, Греция, Мальта, Мексика, создают для цифровых кочевников специальные визы.
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