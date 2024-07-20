https://ria.ru/20240720/spartakiada-1960894552.html

Более семи тысяч человек принимают участие в спартакиаде "Моспром-2024"

Более семи тысяч человек принимают участие в спартакиаде "Моспром-2024" - РИА Новости, 20.07.2024

Более семи тысяч человек принимают участие в спартакиаде "Моспром-2024"

В субботу в столице стартовали соревнования в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024", в них участвуют более 7 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:13

2024-07-20T12:13

2024-07-20T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В субботу в столице стартовали соревнования в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024", в них участвуют более 7 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что в среди них — представители городских промышленных предприятий, учащиеся технических вузов и колледжей."По поручению Сергея Собянина мы активно развиваем промышленный потенциал города. Не последнюю роль в этой работе играют неформальные мероприятия. Спартакиада “Моспром’’ за годы существования стала любимым праздником у промышленников: здесь можно проявить себя в спортивных состязаниях и наладить контакт с другими предприятиями. На этот раз в соревнованиях примут участие свыше 7 тысяч человек из более чем тысячи команд", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что соревнования среди промышленников проходят в 13 спортивных дисциплинах: бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол три на три, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, киберспорт, дартс, шахматы, бадминтон и стендовая стрельба. Финал соревнования пройдет в СК "Лужники" 28 сентября."Среди участников этого года около 5 тысяч спортсменов — работники промышленных предприятий и около 2,5 тысячи — студенты вузов и колледжей столицы. Отмечу, что интерес к спартакиаде растет: в этом году мы получили на четверть больше заявок, чем в прошлом. При этом общая аудитория проекта с 2019-го превысила 20 тысяч человек", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.В шестой спартакиаде "Моспром-2024" принимают участие люди разных возрастов. Так, в 2023 году самым взрослым участником состязаний стал 88-летний сотрудник Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Анатолий Никитин. Он поучаствовал в соревнованиях по шахматам.В ДИПП отметили, что в текущем сезоне участников спартакиады "Моспром-2024" поддержат известные спортсмены. Амбассадором проекта стал заслуженный мастер спорта советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он поучаствует в открытии финала соревнований и церемонии награждения победителей в дисциплине "Хоккей на льду".Также российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов проведет для финалистов шестой спартакиады "Моспром-2024" мастер-класс, наградит победителей в дисциплине "Легкая атлетика". Для участников планируется провести автограф-сессию с Немовым.

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москва, анатолий гарбузов