https://ria.ru/20240720/shakhmaty-1960449538.html

Международный день шахмат

Международный день шахмат - РИА Новости, 20.07.2024

Международный день шахмат

Международный день шахмат отмечается 20 июля – в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:00

2024-07-20T02:00

2024-07-20T02:00

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Международный день шахмат отмечается 20 июля – в день основания в 1924 году Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE, ФИДЕ). Праздник отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года.12 декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН также провозгласила 20 июля Всемирным днем шахмат в ознаменование даты основания Международной шахматной федерации. Шахматы – одна из самых древних интеллектуальных и культурных игр, в которой сочетаются спорт, научное мышление и элементы искусства. Родиной шахмат считается Индия, где не позднее V века сложилась их древнейшая форма – чатуранга. Игра символизировала битву с участием четырех родов войск – боевых колесниц (ратха), слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати), которыми руководил предводитель (раджа), – расположенных по углам доски. В игре участвовали четыре человека, движение фигур определялось с помощью игральных костей, игра велась на истребление фигур противника. Преемницей чатуранги стала игра шатранг (чатранг), которая возникла в Центральной Азии в конце V – начале VI века. Имела два "лагеря" фигур и новую фигуру, изображающую советника короля, – фарзина; играли два соперника. Цель игры – поставить мат королю соперника.В VIII-IX веках шатранг распространился из Центральной Азии на Восток и Запад, где стал известен под арабским названием шатрандж. В шатрандже (IX-XV веков) сохранилась терминология и расстановка фигур шатранга, но изменился внешний вид фигур. Ввиду запрещения исламом изображения живых существ, арабы использовали миниатюрные абстрактные фигурки в виде небольших цилиндров и конусов, что упрощало их изготовление и способствовало распространению игры.В период раннего Средневековья шатрандж проник в Европу – Испанию, Италию, позднее в Англию, Германию, Францию. В Византии, на Руси, в Болгарии игра стала известна примерно в X-XII веках. С арабским периодом связано появление так называемой описательной нотации, благодаря которой стала возможной запись сыгранных партий.Несмотря на сопротивление первоначально мусульманского духовенства, а затем христианской церкви, приравнявшей шахматы к азартным играм в кости и считавшей их "бесовским наваждением", шахматы постепенно становились одной из популярных игр не только среди феодальной знати, но и в народе.Русское название игры – шахматы – возникло на базе словосочетания "шах мат", заимствованного из персидского языка, где оно обозначает "шах умер". Одним из первых теоретиков современных шахмат считается лучший шахматист Испании XVI века Руй Лопес де Сегура. В конце XVI – начале XVII века сложилась итальянская школа шахмат: она способствовала разработке оригинальных по замыслам комбинаций, развила эстетическую сторону шахмат. В XVIII веке возникла французская шахматная школа во главе с Франсуа Андре Филидором. В начале XIX века некоторые его идеи были развиты первым русским мастером Александром Петровым. В 1836 году в Париже (Франция) начал издаваться первый шахматный журнал Le Palamède.Первое международное состязание прошло при дворе испанского короля Филиппа II (1575). В конце XVIII – первой половине XIX века во многих странах Европы начали проводиться шахматные матчи.Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне (Великобритания) в 1851 году и был приурочен ко Всемирной промышленной выставке.С появлением компьютера шахматисты начали осваивать и его – появились компьютерные шахматные программы, начали устраиваться турниры среди компьютеров.В 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация (ФИДЕ), в настоящее время она объединяет 201 национальную шахматную федерацию. Под эгидой ФИДЕ проводятся чемпионаты и соревнования среди мужчин, женщин, молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. С октября 2018 года ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович. В 1993 году произошел раскол в шахматах, когда 13-й чемпион мира Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов), не согласившись с политикой, проводимой Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), организовал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), за что был лишен ФИДЕ чемпионского титула. Вскоре среди шахматистов возникло движение, целью которого было объединение параллельно развивающихся турниров. Предлагались различные схемы для выявления сильнейшего шахматиста планеты, но никак не удавалось договориться и долгое время не удавалось провести объединительные матчи из-за серьезных финансовых проблем. В 2006 году титулы чемпионов мира были объединены. Отечественная шахматная школа обладает богатыми традициями. Она начала складываться с 1930-х годов, ее лидером в 1940-1950-е годы был Михаил Ботвинник. Советский гроссмейстер в 1948-1957, 1958-1960, 1961-1963 годах удерживал пальму первенства на чемпионатах мира, став шестым чемпионом мира в истории шахмат. Успехи отечественной школы шахмат также связаны с именами чемпионов мира: Василия Смыслова (седьмой в истории шахмат чемпион мира (1957-1958), Михаила Таля (восьмой чемпион мира в истории шахмат (1960-1961), Тиграна Петросяна (девятый в истории шахмат чемпион мира (1963-1969), Бориса Спасского (десятый в истории шахмат чемпион мира (1969-1972), Анатолия Карпова (12-й чемпион мира в истории шахмат (1975-1985); по версии ФИДЕ – 1993, 1996, 1998), Гарри Каспарова* (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов; 13-й чемпион мира в истории шахмат (1985-1993); по версии ПША – 1993-2000), Александра Халифмана (1999-2000, по версии ФИДЕ), Владимира Крамника (по версии ПША – 2000-2006, абсолютный чемпион мира по шахматам 2006-2007). В советской время только Роберт (Бобби) Фишер несколько раз лишал наших шахматистов статуса гегемонов на международных турнирах с 1972 по 1975 год – больше никому из иностранцев это не удавалось.Игра в шахматы стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей на всей планете. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводится в любом месте. В шахматы могут играть все, преодолевая языковые барьеры, а также различия в возрасте, поле, физических возможностях или социальном положении.В Международный день шахмат традиционно в шахматных клубах проходят праздничные мероприятия, турниры, викторины.* Физические лица, выполняющее функции иноагента в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, спорт, в мире, шахматы, гарри каспаров