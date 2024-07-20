Посольство России прокомментировал новые антироссийские санкции Британии
Посольство: британские санкции указывают на отсутствие свежих идей у лейбористов
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Очередной британский пакет антироссийских санкций, подразумевающий рестрикции против ряда судов, указывает на отсутствие свежих идей у пришедших к власти лейбористов, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
"Очередной пакет односторонних антироссийских ограничений, на этот раз приуроченных к мероприятию в малосодержательном формате, известном как "Европейское политическое сообщество", красноречиво свидетельствует об отсутствии у нового правительства лейбористов свежих идей на приоритетном, по его собственному признанию, украинском треке британской внешней политики", - сказано в комментарии.
В диппредставительстве отметили, что вместо поиска конструктивных путей выхода из кризиса, во многом спровоцированном экс-премьером от консерваторов Борисом Джонсоном, правительство текущего премьера Кира Стармера следует "в санкционной колее вслед за предшественниками".
"Уверены, что в команде Стармера осознают бессмысленность своих действий. Лондон не сможет остановить естественный процесс развития торгово-экономических связей между независимыми странами мирового большинства. А издержки тупиковой санкционной политики лягут на британское население, и без того остро переживающее кризис стоимости жизни", - добавили в дипмиссии.
В четверг Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, якобы подрывающей суверенитет Украины.
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До этого в четверг Стармер призвал на встрече Европейского политического сообщества, прошедшей в британском городе Вудсток, усилить меры по борьбе с танкерами, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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