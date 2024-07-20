https://ria.ru/20240720/pogoda-1960883453.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 20.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, кратковременные дожди во второй половине дня, температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:46

2024-07-20T09:46

2024-07-20T09:46

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_0:150:3356:2038_1920x0_80_0_0_c6648b13c6cb08f65b63dc0be2b76c37.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди во второй половине дня, температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть малоактивного циклона, центр которого находится над регионами Русского севера. В такой ситуации в столичном регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня благодаря прогреву запустятся процессы конвекции, в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, которые станут причиной локальных кратковременных дождей, местами возможны грозы", – отметил Леус. Синоптик рассказал, что температура воздуха в столице в субботу близка к своей климатической норме. "В Москве плюс 23-плюс 25, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла. Ветер северо-западный, скорость от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба", – добавил Леус.

https://ria.ru/20240720/pogoda-1960864997.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода