https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 20.07.2024
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков
Не менее 300 полицейских получили ранения во время беспорядков в столице Бангладеш Дакке, заявил представитель полиции Фарук Хоссейн агентству Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:29
2024-07-20T09:29
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Не менее 300 полицейских получили ранения во время беспорядков в столице Бангладеш Дакке, заявил представитель полиции Фарук Хоссейн агентству Франс Пресс."По меньшей мере 150 офицеров полиции доставлены в больницы. Еще 150 получили первую медицинскую помощь", — сказал он.Число протестующих представитель полиции оценил в сотни тысяч.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Накануне протестующие взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных. В столкновениях с полицией погибли более ста человек. Правительство ввело в стране комендантский час и направило армию на помощь гражданским властям.В начале недели волнения усилились на фоне стычек между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами в кампусе университета Дакки. После гибели 16 июля шести человек власти потребовали закрыть университеты по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в прошлом месяце Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет свое решение 7 августа.
https://ria.ru/20240325/voda-1935691177.html
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в мире, бангладеш, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Дакка (город)
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков
В Бангладеш около 300 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в пятницу
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Не менее 300 полицейских получили ранения во время беспорядков в столице Бангладеш Дакке, заявил представитель полиции Фарук Хоссейн агентству Франс Пресс
.
"По меньшей мере 150 офицеров полиции доставлены в больницы. Еще 150 получили первую медицинскую помощь", — сказал он.
Число протестующих представитель полиции оценил в сотни тысяч.
Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Накануне протестующие взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных. В столкновениях с полицией погибли более ста человек. Правительство ввело в стране комендантский час и направило армию на помощь гражданским властям.
В начале недели волнения усилились на фоне стычек между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами в кампусе университета Дакки. После гибели 16 июля шести человек власти потребовали закрыть университеты по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины
, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.
В 2017 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в прошлом месяце Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет свое решение 7 августа.