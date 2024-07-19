https://ria.ru/20240719/vsu-1960744929.html

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 19.07.2024

Украинские войска атаковали Макеевку с помощью беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Макеевки в ДНР с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:15

2024-07-19T15:15

2024-07-19T15:23

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Центрально-Городской район Макеевки в ДНР с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.10 - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.Позже представительство сообщило, что атака была совершена при помощи ударного БПЛА типа "крыло", представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки. В результате атаки ранения получил мирный житель 1973 года рождения. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк