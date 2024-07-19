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В Вологодской области перевернулась лодка с людьми, двое погибли
В Вологодской области перевернулась лодка с людьми, двое погибли - РИА Новости, 19.07.2024
В Вологодской области перевернулась лодка с людьми, двое погибли
Житель Череповца, в нетрезвом виде управлявший моторной лодкой, которая перевернулась на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области, задержан по делу о... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:17
2024-07-19T12:17
2024-07-19T12:17
происшествия
череповец
россия
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Житель Череповца, в нетрезвом виде управлявший моторной лодкой, которая перевернулась на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области, задержан по делу о гибели своих утонувших родственников, сообщило региональное следственное управление. Накануне областное управление МЧС РФ информировало о том, что на озере Белавинское перевернулась лодка, где находились 7 человек. Женщина и девочка утонули, остальные выбрались на берег самостоятельно. "Следствием возбуждено уголовное дело по факту гибели на воде женщины и ее 6-летней внучки. Учитывая наличие достаточных данных о том, что их смерть наступила в результате нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, в совершении данного преступления подозревается житель города Череповца, которому инкриминируется часть 4 статьи 263 УК РФ. Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина в нетрезвом виде управлял моторной лодкой, среди пассажиров которой без спасательных жилетов находилась его племянница и ее бабушка. Лодка перевернулась из-за того, что водитель не справился с управлением.
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происшествия, череповец, россия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Череповец, Россия, Вологодская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологодской области перевернулась лодка с людьми, двое погибли
В Вологодской области задержали водителя лодки, на которой погибли 2 человека