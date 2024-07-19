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На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями - РИА Новости, 19.07.2024
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10:30 19.07.2024 (обновлено: 15:16 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/telo-1960643771.html
На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями
На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями - РИА Новости, 19.07.2024
На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями
В городе Магнитогорске Челябинской области в реке Урал нашли тело женщины с травмами головы и связанными конечностями, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:30
2024-07-19T15:16
происшествия
магнитогорск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Магнитогорске Челябинской области в реке Урал нашли тело женщины с травмами головы и связанными конечностями, сообщил региональный главк Следственного комитета. &quot;В реке Урал, вблизи улицы Николая Шишка в Магнитогорске, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове&quot;, — говорится в релизе.По данным ведомства, погибшей был 31 год.СК возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Подозреваемого ищут.
https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html
магнитогорск
челябинская область
россия
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происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями

Тело женщины с травмами головы нашли в реке Урал у Магнитогорска

© iStock.com / Maxim ShmakovРека Урал в Магнитогорске
Река Урал в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / Maxim Shmakov
Река Урал в Магнитогорске . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Магнитогорске Челябинской области в реке Урал нашли тело женщины с травмами головы и связанными конечностями, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«

"В реке Урал, вблизи улицы Николая Шишка в Магнитогорске, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове", — говорится в релизе.

По данным ведомства, погибшей был 31 год.
СК возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Подозреваемого ищут.
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ПроисшествияМагнитогорскЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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