https://ria.ru/20240719/telo-1960643771.html

На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями

На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями - РИА Новости, 19.07.2024

На Урале нашли тело женщины со связанными конечностями

В городе Магнитогорске Челябинской области в реке Урал нашли тело женщины с травмами головы и связанными конечностями, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:30

2024-07-19T10:30

2024-07-19T15:16

происшествия

магнитогорск

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. В городе Магнитогорске Челябинской области в реке Урал нашли тело женщины с травмами головы и связанными конечностями, сообщил региональный главк Следственного комитета. "В реке Урал, вблизи улицы Николая Шишка в Магнитогорске, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти — множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове", — говорится в релизе.По данным ведомства, погибшей был 31 год.СК возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Подозреваемого ищут.

https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html

магнитогорск

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)