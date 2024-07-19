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Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта - РИА Новости, 19.07.2024
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12:14 19.07.2024 (обновлено: 12:21 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/sboy-1960678676.html
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта
Глобальный сбой повлиял на компании в порту нидерландского Роттердама, который является крупнейшим портом в Европе, но в каком объеме - пока неизвестно,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:14
2024-07-19T12:21
европа
роттердам
в мире
нидерланды
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой повлиял на компании в порту нидерландского Роттердама, который является крупнейшим портом в Европе, но в каком объеме - пока неизвестно, специалисты изучают этот вопрос, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк."Мы сейчас изучаем, какое влияние оказал сбой на компании в порту Роттердама. У нас в порту оперируют три тысячи компаний. На некоторые компании сбой уже повлиял, но пока мы не можем сказать, как именно и насколько велико это влияние", - сообщила Хесселинк в беседе с агентством.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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европа, роттердам, в мире, нидерланды
Европа, Роттердам, В мире, Нидерланды
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта

Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме

© Fotolia / Ralf GoschРоттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный сбой повлиял на компании в порту нидерландского Роттердама, который является крупнейшим портом в Европе, но в каком объеме - пока неизвестно, специалисты изучают этот вопрос, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.
«
"Мы сейчас изучаем, какое влияние оказал сбой на компании в порту Роттердама. У нас в порту оперируют три тысячи компаний. На некоторые компании сбой уже повлиял, но пока мы не можем сказать, как именно и насколько велико это влияние", - сообщила Хесселинк в беседе с агентством.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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