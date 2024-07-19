https://ria.ru/20240719/proizvoditeli-1960650363.html

Московские производители ежегодно наращивают выпуск автокомплектующих

Московские производители ежегодно наращивают выпуск автокомплектующих - РИА Новости, 19.07.2024

Московские производители ежегодно наращивают выпуск автокомплектующих

Ежегодно более 30 предприятий, производящие детали и комплектующие для автомобилей в Москве, наращивают производство и выпускают новые разработки, сообщил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:03

2024-07-19T11:03

2024-07-19T11:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Ежегодно более 30 предприятий, производящие детали и комплектующие для автомобилей в Москве, наращивают производство и выпускают новые разработки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В столице более тридцати предприятий занимаются производством автодеталей, комплектующих для городского транспорта и товаров для автотехники. На них трудоустроено более восьми тысяч человек. Производителям доступно свыше двадцати финансовых и нефинансовых мер поддержки, благодаря которым объем производства товаров данных направлений постоянно растет в столице, а на рынок выходят инновационные решения", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что также два года назад в ОЭЗ "ТехнополисМосква" был запущен столичный кластер электромобилестроения. На сегодняшний день в него уже входит 62 компании, 32 из них – это резиденты и арендаторы.Так, столичная компания "Электропривод и силовая электроника" совместно с партнерами представила проект полностью автономного колесного робота "Городовой". Машина имеет технологию беспроводной зарядки и обеспечивает круглосуточное и всепогодное патрулирование территорий без участия человека.По словам руководителя предприятия Антона Кузькина, технология беспроводной подзарядки безопасна для окружающих и совместима с зарядными станциями для электромобилей. Питание батарей осуществляется автоматически без участия человека. Роботу необходимо только заехать на специальное парковочное место, рядом с зарядной станцией, и после пополнения заряда он снова готов к активной работе.Автономный вездеход оснащен камерой с круговым обзором, тепловизором, датчиком температуры, громкоговорителем, лазерным локатором, а также свето- и звукосигнализацией. В нем установлен высокопроизводительный процессор, обеспечивающий работу нейросети и машинного обучения.Таким образом, колесный мини-робот способен отследить правонарушение и сообщить о нем полицейским, оказать помощь жителям и гостям города, а также вызывать экстренные службы. "Городовой" может создавать карты местности, распознавать лица и собирать данные об обстановке. Кроме того, он безопасен для окружающих, благодаря алгоритмам обхода препятствий. Запас хода робота хватает на четыре часа активной работы. На данный момент машина проходит тестовые испытания на площадке Ленинградского вокзала.Также столичный производитель смазочных материалов "Куппер" нарастил выпуск продукции на 47% с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания создает масла для двигателей, трансмиссии и других элементов автомобиля, которые помогают сохранить ресурс механизма, в два раза увеличить срок службы смазочного материала, уменьшить расход топлива и многое другое. Это стало возможным благодаря запатентованной технологии с использованием ионов меди.Другая столичная компания "САГА Технологии" начала выпуск четырех новых моделей быстрых зарядных станций для электротранспорта. Устройства позволяют в 1,5 раза быстрее зарядить автомобиль, не нанося вред аккумулятору. У производителя в списке уже 11 версий устройств для личного и общественного транспорта, которые устанавливаются на разных объектах в Москве, регионах и поставляются на экспортные рынки.В Москве работает завод "Альфа Автоматив Техноложиз", который выпускает кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, поставляющиеся на автосборочные предприятия. Предприятие в 2023 году ввело в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. В итоге проделанной работы мощности производственного комплекса выросли с 12 до 17 миллионов деталей в год.Другой московский производитель "Системы Автономной Энергии" в начале 2024 года разработал батарею для общественного электротранспорта, а в апреле завершил ее тестирование. У устройства сниженная масса блока вместе с высокой плотностью энергии. Благодаря технологиям и используемым в производстве композитным материалам и алюминию компании удалось существенно уменьшить вес аккумуляторной батареи, что продлит пробег на 20-40% при сопоставимой массе.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города. Например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около ста малых. Они производят разные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960426408.html

https://ria.ru/20240718/eksport-1960410440.html

https://ria.ru/20240717/sobyanin-1960228763.html

https://ria.ru/20240715/kompyutery-1959778136.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин