https://ria.ru/20240719/premiya-1960827529.html

Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова

Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова - РИА Новости, 19.07.2024

Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова

Премия имени Федора Волкова в области театрального искусства учреждена министерством культуры России, соответствующий приказ ведомства размещен на официальном... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:57

2024-07-19T19:57

2024-07-19T19:57

культура

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премия имени Федора Волкова в области театрального искусства учреждена министерством культуры России, соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "Учредить премию министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации - три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", - говорится в тексте документа.Как уточняется, премия присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства творческим работникам государственных театров или театрально-зрелищных организаций, имеющим непрерывный стаж работы не менее пяти лет. Отбор будет осуществляться в два этапа: проверка необходимых материалов и документов, а затем - оценка соискателей комиссией. Информация о проведении премии будет публиковаться на официальном сайте Минкультуры РФ. Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.

https://ria.ru/20240522/premiya-1947766760.html

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