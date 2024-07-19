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Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова - РИА Новости, 19.07.2024
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Культура
 
19:57 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/premiya-1960827529.html
Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова
Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова - РИА Новости, 19.07.2024
Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова
Премия имени Федора Волкова в области театрального искусства учреждена министерством культуры России, соответствующий приказ ведомства размещен на официальном... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:57
2024-07-19T19:57
культура
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премия имени Федора Волкова в области театрального искусства учреждена министерством культуры России, соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале опубликования правовых актов. &quot;Учредить премию министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации - три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая&quot;, - говорится в тексте документа.Как уточняется, премия присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства творческим работникам государственных театров или театрально-зрелищных организаций, имеющим непрерывный стаж работы не менее пяти лет. Отбор будет осуществляться в два этапа: проверка необходимых материалов и документов, а затем - оценка соискателей комиссией. Информация о проведении премии будет публиковаться на официальном сайте Минкультуры РФ. Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
https://ria.ru/20240522/premiya-1947766760.html
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Культура, Россия
Минкультуры учредило премию имени Федора Волкова

Минкультуры учредило премию им. Федора Волкова за вклад в театральное искусство

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премия имени Федора Волкова в области театрального искусства учреждена министерством культуры России, соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«

"Учредить премию министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации - три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая", - говорится в тексте документа.

Как уточняется, премия присуждается за вклад в развитие профессионального театрального искусства творческим работникам государственных театров или театрально-зрелищных организаций, имеющим непрерывный стаж работы не менее пяти лет.
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Отбор будет осуществляться в два этапа: проверка необходимых материалов и документов, а затем - оценка соискателей комиссией.
Информация о проведении премии будет публиковаться на официальном сайте Минкультуры РФ.
Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
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