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На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве

На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве - РИА Новости, 19.07.2024

На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве

Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:42

2024-07-19T07:42

2024-07-19T07:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

краснодарский край

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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. "В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.

https://ria.ru/20240718/pozhar-1960557902.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, краснодарский край