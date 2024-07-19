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На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве
Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:42
2024-07-19T07:42
2024-07-19T07:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. "В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Краснодарский край
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве площадью четыре гектара