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На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве - РИА Новости, 19.07.2024
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07:42 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960621395.html
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве
Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:42
2024-07-19T07:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
краснодарский край
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара. "В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Краснодарский край
На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве

На Кубани локализовали пожар в Туапсинском лесничестве площадью четыре гектара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на Кубани на площади около четырех гектаров, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
В четверг в краевом лесопожарном центре сообщили возгорании сухой травы в Туапсинском лесничестве на примерной площади 1,5 гектара. Позже в региональном главке МЧС информировали об увеличении площади возгорания до 3,2 гектара.
Пожар на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Три человека пострадали при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
18 июля, 18:05
"В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииКраснодарский край
 
 
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