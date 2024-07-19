Рейтинг@Mail.ru
В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/perm-1960681181.html
В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров
В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2024
В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров
Восемь подростков и четверо взрослых, обманувшие пенсионеров на 7 миллионов рублей по схеме "родственник попал в ДТП", осуждены в Перми, но только один из них... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:21
2024-07-19T12:21
происшествия
пермь
россия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Восемь подростков и четверо взрослых, обманувшие пенсионеров на 7 миллионов рублей по схеме "родственник попал в ДТП", осуждены в Перми, но только один из них получил реальный срок, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю. По данным следствия, 12 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, решили нажиться на обмане пенсионеров в Перми. Они искали их путём подбора абонентских номеров стационарных и сотовых телефонов с использованием SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих звонках). В разговоре фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами и обманывали пожилых людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП" - просили деньги, чтобы "виновный в автоаварии" смог избежать ответственности. За период менее года подсудимые похитили более семи миллионов рублей. Суд признал участников группы виновными в 37 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 2 лет 10 месяцев условно", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html
https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925713251.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров

В Перми осудили мошенников, обманувших пенсионеров на семь миллионов рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Восемь подростков и четверо взрослых, обманувшие пенсионеров на 7 миллионов рублей по схеме "родственник попал в ДТП", осуждены в Перми, но только один из них получил реальный срок, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.
По данным следствия, 12 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, решили нажиться на обмане пенсионеров в Перми. Они искали их путём подбора абонентских номеров стационарных и сотовых телефонов с использованием SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих звонках). В разговоре фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами и обманывали пожилых людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП" - просили деньги, чтобы "виновный в автоаварии" смог избежать ответственности.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Т-Банк открыл сбор заявок на доступ к сервису борьбы с мошенниками
18 июля, 18:53
За период менее года подсудимые похитили более семи миллионов рублей. Суд признал участников группы виновными в 37 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 2 лет 10 месяцев условно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Суд назначил сроки мошенникам, похищавшим деньги умерших москвичей
6 февраля, 15:23
 
ПроисшествияПермьРоссияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала