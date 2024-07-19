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В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров

В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров - РИА Новости, 19.07.2024

В Перми осудили 12 мошенников за обман пенсионеров

Восемь подростков и четверо взрослых, обманувшие пенсионеров на 7 миллионов рублей по схеме "родственник попал в ДТП", осуждены в Перми, но только один из них... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:21

2024-07-19T12:21

2024-07-19T12:21

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пермь

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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Восемь подростков и четверо взрослых, обманувшие пенсионеров на 7 миллионов рублей по схеме "родственник попал в ДТП", осуждены в Перми, но только один из них получил реальный срок, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю. По данным следствия, 12 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, решили нажиться на обмане пенсионеров в Перми. Они искали их путём подбора абонентских номеров стационарных и сотовых телефонов с использованием SIP-телефонии (автоподмена номера при входящих звонках). В разговоре фигуранты представлялись сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами и обманывали пожилых людей по схеме "ваш родственник попал в ДТП" - просили деньги, чтобы "виновный в автоаварии" смог избежать ответственности. За период менее года подсудимые похитили более семи миллионов рублей. Суд признал участников группы виновными в 37 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 2 лет 10 месяцев условно", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240718/tbank-1960566525.html

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происшествия, пермь, россия, пермский край