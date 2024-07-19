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Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи - РИА Новости, 19.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:25 19.07.2024 (обновлено: 12:28 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/mordovija-1960682150.html
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи - РИА Новости, 19.07.2024
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи
Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:25
2024-07-19T12:28
надежные люди
республика мордовия
сво
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. "Еще одну партию гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам. От жителей республики, организаций и предприятий Мордовии бойцам везут многотонную посылку. Как всегда, здесь всё самое нужное, все собрано по заявкам командиров - стройматериалы, емкости для воды, дизельные генераторы, маскировочные сети, оборудование и многое другое", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарного груза, подчеркнув, что это общее дело – помощь защитникам. Бойцам он пожелал сил и крепчайшего здоровья и заявил, что их ждут дома с победой.
https://ria.ru/20240325/maskseti-1935637829.html
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Артем Смирнов
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республика мордовия, сво, артем здунов
Надежные люди, Республика Мордовия, СВО, Артем Здунов
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи

Глава Мордовии Здунов: в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи

© Фото : Здунов здесь/TelegramМноготонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону СВО
Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Здунов здесь/Telegram
Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов.
"Еще одну партию гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам. От жителей республики, организаций и предприятий Мордовии бойцам везут многотонную посылку. Как всегда, здесь всё самое нужное, все собрано по заявкам командиров - стройматериалы, емкости для воды, дизельные генераторы, маскировочные сети, оборудование и многое другое", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Партию помощи от жителей Мордовии отправили бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО
25 марта, 13:16
Он поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарного груза, подчеркнув, что это общее дело – помощь защитникам. Бойцам он пожелал сил и крепчайшего здоровья и заявил, что их ждут дома с победой.
 
Надежные людиРеспублика МордовияСВОАртем Здунов
 
 
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