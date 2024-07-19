https://ria.ru/20240719/mordovija-1960682150.html
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи - РИА Новости, 19.07.2024
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи
Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:25
2024-07-19T12:25
2024-07-19T12:28
надежные люди
республика мордовия
сво
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Многотонную партию гуманитарного груза отправили из Мордовии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Артем Здунов. "Еще одну партию гуманитарного груза отправили сегодня нашим ребятам. От жителей республики, организаций и предприятий Мордовии бойцам везут многотонную посылку. Как всегда, здесь всё самое нужное, все собрано по заявкам командиров - стройматериалы, емкости для воды, дизельные генераторы, маскировочные сети, оборудование и многое другое", - написал Здунов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарного груза, подчеркнув, что это общее дело – помощь защитникам. Бойцам он пожелал сил и крепчайшего здоровья и заявил, что их ждут дома с победой.
https://ria.ru/20240325/maskseti-1935637829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, сво, артем здунов
Надежные люди, Республика Мордовия, СВО, Артем Здунов
Из Мордовии в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи
Глава Мордовии Здунов: в зону СВО отправили многотонную партию гумпомощи