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Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон - РИА Новости, 19.07.2024
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14:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/moldavia-1960734398.html
Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон
Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон - РИА Новости, 19.07.2024
Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон
Власти Молдавии боятся открывать больше избирательных участков в России на выборах молдавского президента, зная, что будут голосовать против их кандидата,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:46
2024-07-19T14:46
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
игорь додон
михай попшой
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Власти Молдавии боятся открывать больше избирательных участков в России на выборах молдавского президента, зная, что будут голосовать против их кандидата, считает лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз, который состоится одновременно с президентскими выборами 20 октября. Министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского президента, однако затруднился с ответом об их количестве. "Решение (об открытии участков – ред.) принимает правительство и Майя Санду. Дай Бог, чтобы они открыли хотя бы четыре-пять участков. И задача тех, кто живет-работает в России, чтобы на эти участки пришло максимальное количество наших граждан. Если будет пять участков, то при пяти тысячах бюллетеней проголосуют 25 тысяч – это почти 2%, 1,2-1,4%. Больше участков власти не откроют, они боятся. Потому что они знают, что там будут голосовать против них", - заявил Додон на брифинге. Он отметил, что власти приняли решение открывать больше участков в Европе в надежде, что там она смогут получить больше голосов от молдавской диаспоры. "Но они не понимают, что в Европе тоже будут голосовать против них. Это их не спасет", - подчеркнул Додон. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Депутаты блока коммунистов и социалистов 20 мая оспорили законопроект в Конституционном суде, поскольку считают его дискриминационным. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть. Однако КС признал недопустимым запрос оппозиции о проверке законности проекта о голосовании по почте. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, игорь додон, михай попшой
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Игорь Додон, Михай Попшой
Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон

Додон: власти Молдавии боятся открывать больше избирательных участков в РФ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Власти Молдавии боятся открывать больше избирательных участков в России на выборах молдавского президента, зная, что будут голосовать против их кандидата, считает лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок. Она также предложила провести референдум о вступлении страны в Европейский союз, который состоится одновременно с президентскими выборами 20 октября. Министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Молдавия намерена открыть избирательные участки в России на предстоящих осенью выборах молдавского президента, однако затруднился с ответом об их количестве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"Решение (об открытии участков – ред.) принимает правительство и Майя Санду. Дай Бог, чтобы они открыли хотя бы четыре-пять участков. И задача тех, кто живет-работает в России, чтобы на эти участки пришло максимальное количество наших граждан. Если будет пять участков, то при пяти тысячах бюллетеней проголосуют 25 тысяч – это почти 2%, 1,2-1,4%. Больше участков власти не откроют, они боятся. Потому что они знают, что там будут голосовать против них", - заявил Додон на брифинге.
Он отметил, что власти приняли решение открывать больше участков в Европе в надежде, что там она смогут получить больше голосов от молдавской диаспоры. "Но они не понимают, что в Европе тоже будут голосовать против них. Это их не спасет", - подчеркнул Додон.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Депутаты блока коммунистов и социалистов 20 мая оспорили законопроект в Конституционном суде, поскольку считают его дискриминационным. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть. Однако КС признал недопустимым запрос оппозиции о проверке законности проекта о голосовании по почте.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуИгорь ДодонМихай Попшой
 
 
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