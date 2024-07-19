"Хезболла" заявила об обстреле трех израильских поселений
"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по трем израильским поселениям
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии. Архивное фото
КАИР, 19 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по трем израильским поселениям.
"В пятницу бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) впервые обстреляли три новых поселения – Абирим, Неве-Зив и Манот", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" сообщило, что выпустило по поселениям десятки ракет.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.