https://ria.ru/20240719/khezbolla-1960767748.html

"Хезболла" заявила об обстреле трех израильских поселений

"Хезболла" заявила об обстреле трех израильских поселений - РИА Новости, 19.07.2024

"Хезболла" заявила об обстреле трех израильских поселений

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по трем израильским поселениям. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:03

2024-07-19T16:03

2024-07-19T16:03

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по трем израильским поселениям. "В пятницу бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) впервые обстреляли три новых поселения – Абирим, Неве-Зив и Манот", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" сообщило, что выпустило по поселениям десятки ракет. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240719/livan-1960600088.html

https://ria.ru/20240717/izrail-1960377387.html

https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году