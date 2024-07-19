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В Орловской области задержали главу города Болхов
В Орловской области задержали главу города Болхов - РИА Новости, 19.07.2024
В Орловской области задержали главу города Болхов
Глава орловского города Болхов задержан по статье о превышении должностных полномочий из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:25
2024-07-19T11:25
2024-07-19T11:26
происшествия
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орловская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава орловского города Болхов задержан по статье о превышении должностных полномочий из-за приема некачественных работ по благоустройству парка "Болховкин луг" с ущербом свыше 65 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "В отношении главы города Болхова Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "превышение должностных полномочий"... Подозреваемый задержан... Следователь планирует направить в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в апреле 2023 года администрацией был заключен муниципальный контракт с организацией для выполнения работ по благоустройству территории парка "Болховкин луг". Главе Болхова было известно, что работы на объекте проведены не в полном объеме и выполнены из материалов ненадлежащего качества, но он дал указания принять объект и ввести его в эксплуатацию. После этого в декабре 2023 года им был подписан акт приемки законченных работ, не соответствующих техническому заданию и проектно-сметной документации. "В результате действий должностного лица бюджету города Болхова был причинен ущерб на сумму не менее 66 миллионов рублей", - отметили в СК. Согласно сайту муниципального образования, главой Болхова является Владимир Авилов. Население города - около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240129/shtraf-1924052729.html
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происшествия, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области задержали главу города Болхов
Главу города Болхов задержали по делу о превышении полномочий