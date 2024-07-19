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Центр Ялты подключают к электросети после аварии - РИА Новости, 19.07.2024
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20:07 19.07.2024 (обновлено: 20:13 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/elektroset-1960829672.html
Центр Ялты подключают к электросети после аварии
Центр Ялты подключают к электросети после аварии - РИА Новости, 19.07.2024
Центр Ялты подключают к электросети после аварии
Обесточеный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:07
2024-07-19T20:13
ялта
россия
республика крым
происшествия
янина павленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля - РИА Новости. Обесточеный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.Авария на подстанции вечером в четверг привела к обесточиванию центра крымской Ялты, сообщила администрация города. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя в сети Ялты из-за высокого потребления, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , - написала Павленко.Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.
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ялта, россия, республика крым, происшествия, янина павленко, общество
Ялта, Россия, Республика Крым, Происшествия, Янина Павленко, Общество
Центр Ялты подключают к электросети после аварии

Центр Ялты поэтапно подключают к электросети спустя почти сутки после аварии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму.
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму. - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля - РИА Новости. Обесточеный около суток центр Ялты поэтапно подключают к электросети после аварии на подстанциях из-за перегрузки, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Авария на подстанции вечером в четверг привела к обесточиванию центра крымской Ялты, сообщила администрация города. До 40 трансформаторных подстанций вышли из строя в сети Ялты из-за высокого потребления, часть из них удалось восстановить, энергетики ремонтировали подземные кабели, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"Подключение центра Ялты к энергоснабжению после масштабной аварии на сетях уже идет. Поэтапно, с интервалами, во избежание лишней нагрузки" , - написала Павленко.
Она попросила до стабилизации ситуации по возможности экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно.
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