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В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек

В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек - РИА Новости, 19.07.2024

В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек

Троллейбус маршрута №5А попал в ДТП в Саратове, в результате пострадали девять человек, включая ребенка, сообщило правительство Саратовской области в своем... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:49

2024-07-19T19:49

2024-07-19T20:43

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

самара

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САМАРА, 19 июл - РИА НовостиТроллейбус маршрута №5А попал в ДТП в Саратове, в результате пострадали девять человек, включая ребенка, сообщило правительство Саратовской области в своем Telegram-канале."В районе 1-й Дачной в Саратове в ДТП попал троллейбус маршрута №5А. По предварительным данным, пострадали 9 человек, в том числе ребенок. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание помощи пострадавшим находится на особом контроле", - говорится в сообщении правительства региона.Региональное ГУМВД России уточнило в своем Telegram-канале, что, предварительно, столкнулись три транспортных средства, включая троллейбус. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.

саратов

саратовская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, самара