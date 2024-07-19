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В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек - РИА Новости, 19.07.2024
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19:49 19.07.2024 (обновлено: 20:43 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/dtp-1960826260.html
В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек
В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек - РИА Новости, 19.07.2024
В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек
Троллейбус маршрута №5А попал в ДТП в Саратове, в результате пострадали девять человек, включая ребенка, сообщило правительство Саратовской области в своем... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:49
2024-07-19T20:43
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
самара
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САМАРА, 19 июл - РИА НовостиТроллейбус маршрута №5А попал в ДТП в Саратове, в результате пострадали девять человек, включая ребенка, сообщило правительство Саратовской области в своем Telegram-канале."В районе 1-й Дачной в Саратове в ДТП попал троллейбус маршрута №5А. По предварительным данным, пострадали 9 человек, в том числе ребенок. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание помощи пострадавшим находится на особом контроле", - говорится в сообщении правительства региона.Региональное ГУМВД России уточнило в своем Telegram-канале, что, предварительно, столкнулись три транспортных средства, включая троллейбус. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, самара
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Самара
В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали девять человек

В Саратове в ДТП с троллейбусом пострадали 9 человек, включая ребенка

© Пул Z 64/TelegramМесто ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Пул Z 64/Telegram
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 июл - РИА НовостиТроллейбус маршрута №5А попал в ДТП в Саратове, в результате пострадали девять человек, включая ребенка, сообщило правительство Саратовской области в своем Telegram-канале.
"В районе 1-й Дачной в Саратове в ДТП попал троллейбус маршрута №5А. По предварительным данным, пострадали 9 человек, в том числе ребенок. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание помощи пострадавшим находится на особом контроле", - говорится в сообщении правительства региона.
Региональное ГУМВД России уточнило в своем Telegram-канале, что, предварительно, столкнулись три транспортных средства, включая троллейбус. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.
© Пул Z 64/TelegramМесто ДТП с участием троллейбуса в Саратове
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Пул Z 64/Telegram
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман БусаргинСамара
 
 
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