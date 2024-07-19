https://ria.ru/20240719/dodon-1960832793.html

Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов

Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов - РИА Новости, 19.07.2024

Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:28

2024-07-19T20:28

2024-07-19T20:28

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не зарегистрируют в качестве кандидата на выборах главы республики или снимут с избирательной гонки. Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. "Если власть не зарегистрирует либо снимет этого кандидата в течение избирательной кампании, то мы будем бойкотировать выборы, мы призовем другие оппозиционные партии снять своих кандидатов и мы начнем массовые протесты. Мы идем по закону, хотя этот закон Майя Санду меняла десятки раз", - заявил Додон. Он уверен, что у Стояногло есть шансы на победу, но если его лишат права участия в выборах, то протесты станут неизбежными, поскольку народ не станет терпеть подобный "беспредел". Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.

https://ria.ru/20240719/dodon-1960777850.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду