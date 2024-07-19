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Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов - РИА Новости, 19.07.2024
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20:28 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/dodon-1960832793.html
Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов
Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов - РИА Новости, 19.07.2024
Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:28
2024-07-19T20:28
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не зарегистрируют в качестве кандидата на выборах главы республики или снимут с избирательной гонки. Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. "Если власть не зарегистрирует либо снимет этого кандидата в течение избирательной кампании, то мы будем бойкотировать выборы, мы призовем другие оппозиционные партии снять своих кандидатов и мы начнем массовые протесты. Мы идем по закону, хотя этот закон Майя Санду меняла десятки раз", - заявил Додон. Он уверен, что у Стояногло есть шансы на победу, но если его лишат права участия в выборах, то протесты станут неизбежными, поскольку народ не станет терпеть подобный "беспредел". Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
https://ria.ru/20240719/dodon-1960777850.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов

Додон: Молдавию ждут массовые протесты, если Стояногло снимут с выборов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не зарегистрируют в качестве кандидата на выборах главы республики или снимут с избирательной гонки.
Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Власти Молдавии подпитывают атмосферу против инакомыслящих, заявил Додон
Вчера, 16:36
"Если власть не зарегистрирует либо снимет этого кандидата в течение избирательной кампании, то мы будем бойкотировать выборы, мы призовем другие оппозиционные партии снять своих кандидатов и мы начнем массовые протесты. Мы идем по закону, хотя этот закон Майя Санду меняла десятки раз", - заявил Додон.
Он уверен, что у Стояногло есть шансы на победу, но если его лишат права участия в выборах, то протесты станут неизбежными, поскольку народ не станет терпеть подобный "беспредел".
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Власти Молдавии боятся голосования на участках в России, заявил Додон
Вчера, 14:46
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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