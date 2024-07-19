Додон пригрозил протестами в Молдавии, если Стояногло снимут с выборов
Додон: Молдавию ждут массовые протесты, если Стояногло снимут с выборов
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Exclusiv TV, что страну ждут массовые протесты, если экс-генпрокурора Александра Стояногло не зарегистрируют в качестве кандидата на выборах главы республики или снимут с избирательной гонки.
Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил.
"Если власть не зарегистрирует либо снимет этого кандидата в течение избирательной кампании, то мы будем бойкотировать выборы, мы призовем другие оппозиционные партии снять своих кандидатов и мы начнем массовые протесты. Мы идем по закону, хотя этот закон Майя Санду меняла десятки раз", - заявил Додон.
Он уверен, что у Стояногло есть шансы на победу, но если его лишат права участия в выборах, то протесты станут неизбежными, поскольку народ не станет терпеть подобный "беспредел".
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.