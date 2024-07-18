https://ria.ru/20240718/zakharova-1960521266.html
Захарова прокомментировала преследование лидера "Русофилов" в Болгарии
Захарова прокомментировала преследование лидера "Русофилов" в Болгарии - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова прокомментировала преследование лидера "Русофилов" в Болгарии
Преследование лидера движения "Русофилы" Златомира Дёвленского в Болгарии похоже на борьбу с инакомыслием и давление, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:32
2024-07-18T16:32
2024-07-18T16:32
в мире
болгария
россия
мария захарова
пловдив
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преследование лидера движения "Русофилы" Златомира Дёвленского в Болгарии похоже на борьбу с инакомыслием и давление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я не знаю, какие такие болгарские секреты мог раскрыть Дёвленский, он работает, насколько нам известно, не на слишком высокой должности в сфере муниципального управления. А вообще-то, если говорить откровенно, это похоже на попытку борьбы с инакомыслием и подавлением тех, кто не согласен с русофобским курсом официальной Софии", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что Москва обеспокоена фактами давления на крепнущее движение русофилов в Болгарии и призывает власти отказаться от преследования своих же граждан на основе измышлений. На днях председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5000 левов (около 2500 евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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в мире, болгария, россия, мария захарова, пловдив, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Болгария, Россия, Мария Захарова, Пловдив, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала преследование лидера "Русофилов" в Болгарии
Захарова: лидера "Русофилов" в Болгарии является борьбой с инакомыслием