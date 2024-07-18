https://ria.ru/20240718/yugra-1960591554.html

Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры

Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.07.2024

Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры

Строительство набережной стоимостью почти 29 миллионов рублей началось в поселке Белый Яр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:26

2024-07-18T22:26

2024-07-18T22:26

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

александр трубецкой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Строительство набережной стоимостью почти 29 миллионов рублей началось в поселке Белый Яр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Белую набережную" начали строить в Белом Яре. Общественное пространство создается в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной среды" за счет собственных средств – 28,7 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время подрядчик уже приступил к отсыпке территории и оформил заявку на изготовление малых архитектурных форм. По дизайн-проекту на набережной создадут несколько зон для прогулок, тротуары, также оборудуют подъезды к локации. После основных строительных работ территорию озеленят, установят на ней скамейки и урны из дерева и системы освещения. Общая площадь объекта, по словам Трубецкого, превысит 1 тысячу квадратных метров. В общей сложности, на девять мероприятий по благоустройству в Сургутском районе в этом году из консолидированного бюджета выделено 154 миллиона рублей, из них 118,4 миллиона – районные средства.

https://ria.ru/20240702/park-1956738239.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, александр трубецкой