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Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:26 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/yugra-1960591554.html
Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры
Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 18.07.2024
Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры
Строительство набережной стоимостью почти 29 миллионов рублей началось в поселке Белый Яр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:26
2024-07-18T22:26
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
александр трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Строительство набережной стоимостью почти 29 миллионов рублей началось в поселке Белый Яр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Белую набережную" начали строить в Белом Яре. Общественное пространство создается в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной среды" за счет собственных средств – 28,7 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время подрядчик уже приступил к отсыпке территории и оформил заявку на изготовление малых архитектурных форм. По дизайн-проекту на набережной создадут несколько зон для прогулок, тротуары, также оборудуют подъезды к локации. После основных строительных работ территорию озеленят, установят на ней скамейки и урны из дерева и системы освещения. Общая площадь объекта, по словам Трубецкого, превысит 1 тысячу квадратных метров. В общей сложности, на девять мероприятий по благоустройству в Сургутском районе в этом году из консолидированного бюджета выделено 154 миллиона рублей, из них 118,4 миллиона – районные средства.
https://ria.ru/20240702/park-1956738239.html
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ханты-мансийский автономный округ, александр трубецкой
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Трубецкой

Набережную за 29 млн руб строят в поселке в Сургутском районе Югры

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Строительство набережной стоимостью почти 29 миллионов рублей началось в поселке Белый Яр в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Белую набережную" начали строить в Белом Яре. Общественное пространство создается в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной среды" за счет собственных средств – 28,7 миллиона рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время подрядчик уже приступил к отсыпке территории и оформил заявку на изготовление малых архитектурных форм. По дизайн-проекту на набережной создадут несколько зон для прогулок, тротуары, также оборудуют подъезды к локации. После основных строительных работ территорию озеленят, установят на ней скамейки и урны из дерева и системы освещения. Общая площадь объекта, по словам Трубецкого, превысит 1 тысячу квадратных метров.
В общей сложности, на девять мероприятий по благоустройству в Сургутском районе в этом году из консолидированного бюджета выделено 154 миллиона рублей, из них 118,4 миллиона – районные средства.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАлександр Трубецкой
 
 
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