https://ria.ru/20240718/volgograd-1960433919.html

В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь

В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь - РИА Новости, 18.07.2024

В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь

Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала "Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:45

2024-07-18T11:45

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ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала "Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. По информации мэрии, в четверг в Волгограде началась подготовка к реставрации мемориала "Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", на которой установлен обелиск и вечный огонь. Перед началом работ власти провели церемонию передачи частицы вечного огня в музей-панораму "Сталинградская битва". В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие Волгоградского гарнизона, общественники, представители администрации города. "Огонь торжественно потушили во время церемонии. Частица вечного огня будет храниться в музее до окончания реставрационных работ", - сообщили РИА Новости в мэрии. По данным властей, подрядчик в ближайшее время огородит мемориал и приступит к его обследованию для разработки проекта реставрации.По словам директора музея "Сталинградская битва" Алексея Дементьева, которые приводятся в Telegram-канале учреждения, вечный огонь вновь вернется на Аллею героев к 9 мая 2025 года.

https://ria.ru/20240621/svechi-1954642198.html

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городское хозяйство москвы, волгоград