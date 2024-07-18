Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 18.07.2024 (обновлено: 12:35 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/volgograd-1960433919.html
В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь
В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь - РИА Новости, 18.07.2024
В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь
Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала "Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:45
2024-07-18T12:35
городское хозяйство москвы
волгоград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960435476_0:76:702:471_1920x0_80_0_0_a9550050fc8fefedf4dc865e6bff2913.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала "Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. По информации мэрии, в четверг в Волгограде началась подготовка к реставрации мемориала "Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", на которой установлен обелиск и вечный огонь. Перед началом работ власти провели церемонию передачи частицы вечного огня в музей-панораму "Сталинградская битва". В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие Волгоградского гарнизона, общественники, представители администрации города. "Огонь торжественно потушили во время церемонии. Частица вечного огня будет храниться в музее до окончания реставрационных работ", - сообщили РИА Новости в мэрии. По данным властей, подрядчик в ближайшее время огородит мемориал и приступит к его обследованию для разработки проекта реставрации.По словам директора музея "Сталинградская битва" Алексея Дементьева, которые приводятся в Telegram-канале учреждения, вечный огонь вновь вернется на Аллею героев к 9 мая 2025 года.
https://ria.ru/20240621/svechi-1954642198.html
https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960435476_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_44ce1bae07c909e094b4deb3d93e4795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, волгоград
Городское хозяйство Москвы, Волгоград
В Волгограде на время реставрации мемориала затушили вечный огонь

В Волгограде затушили огонь на Аллее Героев на время реставрации мемориала

© Фото : пресс-служба администрации ВолгоградаТоржественная церемония передачи частицы вечного огня на временное хранение в музей-панораму "Сталинградская битва" в Волгограде
Торжественная церемония передачи частицы вечного огня на временное хранение в музей-панораму Сталинградская битва в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Волгограда
Торжественная церемония передачи частицы вечного огня на временное хранение в музей-панораму "Сталинградская битва" в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Вечный огонь на Аллее Героев в Волгограде затушили на время реставрации мемориала "Братская могила Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
По информации мэрии, в четверг в Волгограде началась подготовка к реставрации мемориала "Братская могила защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда", на которой установлен обелиск и вечный огонь. Перед началом работ власти провели церемонию передачи частицы вечного огня в музей-панораму "Сталинградская битва". В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие Волгоградского гарнизона, общественники, представители администрации города.
Акция Завтра была война на Мамаевом кургане в Волгограде, посвящённая 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 21 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во времена ВОВ
21 июня, 23:08
«
"Огонь торжественно потушили во время церемонии. Частица вечного огня будет храниться в музее до окончания реставрационных работ", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По данным властей, подрядчик в ближайшее время огородит мемориал и приступит к его обследованию для разработки проекта реставрации.
По словам директора музея "Сталинградская битва" Алексея Дементьева, которые приводятся в Telegram-канале учреждения, вечный огонь вновь вернется на Аллею героев к 9 мая 2025 года.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая
23 апреля, 17:43
 
Городское хозяйство МосквыВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала