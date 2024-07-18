https://ria.ru/20240718/ubiystvo-1960422885.html
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе - РИА Новости, 18.07.2024
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе, подозреваемого в убийстве объявили в розыск, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:59
2024-07-18T10:59
2024-07-18T10:59
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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе, подозреваемого в убийстве объявили в розыск, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале. "По данным следствия, в ночь на 14 июля 2024 года около одного из кафе, расположенных на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Полиция возбудила дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), но после того, как потерпевший скончался в больнице, действия фигуранта были переквалифицированы следователями СК на ст. 105 УК РФ (убийство), отметили в управлении. Фигурант объявлен в розыск, добавляют в ведомстве. Кроме того, в СК дадут "надлежащую правовую оценку действиям всех участников конфликта".
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происшествия, армавир, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армавир, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе
Жителя Армавира объявили в розыск после убийства участника СВО возле кафе
КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости.
Житель Армавира зарезал участника спецоперации возле кафе, подозреваемого в убийстве объявили в розыск, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю в Telegram-канале
.
"По данным следствия, в ночь на 14 июля 2024 года около одного из кафе, расположенных на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), но после того, как потерпевший скончался в больнице, действия фигуранта были переквалифицированы следователями СК на ст. 105 УК РФ (убийство), отметили в управлении.
Фигурант объявлен в розыск, добавляют в ведомстве. Кроме того, в СК дадут "надлежащую правовую оценку действиям всех участников конфликта".