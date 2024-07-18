https://ria.ru/20240718/turisty-1960389256.html

Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов

Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов - РИА Новости, 18.07.2024

Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов

Почти 170 тысяч китайских туристов посетили Приморский край с января по июнь 2024 года, почти половина въехала в рамках безвизовых групповых поездок, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:44

2024-07-18T04:44

2024-07-18T04:44

туризм

китай

приморский край

хэйлунцзян

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Почти 170 тысяч китайских туристов посетили Приморский край с января по июнь 2024 года, почти половина въехала в рамках безвизовых групповых поездок, сообщает краевое министерство туризма. "Приморский край в течение полугода посетило 169 340 китайских граждан, в том числе в рамках реализации безвизового соглашения – 88 973 граждан КНР. Знакомились с Приморьем не только туристы из приграничных провинций Поднебесной, но и из других регионов КНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Приморье едут самые разные категории туристов: по спискам, по электронным визам и по обычным визовым разрешениям. "В регион едут не только туристы из приграничных регионов, все активнее посещают Приморье гости из других регионов Поднебесной. Среди привычных провинций - Хэйлунцзян и Цзилинь, заметно увеличение турпотока почти из 20 провинций в южной, юго-восточной, юго-западной и западной частей КНР. Пребывание гостей в зависимости от сформированного пакета - от трех до пяти дней. В приоритете - посещение Владивостока, но изредка в планы поездки входят Уссурийск, Находка, Артём и отдых в Хасанском районе", - отмечается в сообщении министерства. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко на площадке международной выставки-форума "Россия" говорил, что в этом году регион планирует принять почти 400 тысяч туристов из Китая, что почти в три раза больше турпотока 2023 года.

https://realty.ria.ru/20240718/obschepit-1960301807.html

https://ria.ru/20240717/bali-1960153182.html

китай

приморский край

хэйлунцзян

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китай, приморский край, хэйлунцзян, олег кожемяко