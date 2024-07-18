Приморье в 2024 году посетили почти 170 тысяч китайских туристов
Приморье с января по июнь 2024 года посетили почти 170 тысяч туристов из КНР
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Почти 170 тысяч китайских туристов посетили Приморский край с января по июнь 2024 года, почти половина въехала в рамках безвизовых групповых поездок, сообщает краевое министерство туризма.
"Приморский край в течение полугода посетило 169 340 китайских граждан, в том числе в рамках реализации безвизового соглашения – 88 973 граждан КНР. Знакомились с Приморьем не только туристы из приграничных провинций Поднебесной, но и из других регионов КНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Приморье едут самые разные категории туристов: по спискам, по электронным визам и по обычным визовым разрешениям.
"В регион едут не только туристы из приграничных регионов, все активнее посещают Приморье гости из других регионов Поднебесной. Среди привычных провинций - Хэйлунцзян и Цзилинь, заметно увеличение турпотока почти из 20 провинций в южной, юго-восточной, юго-западной и западной частей КНР. Пребывание гостей в зависимости от сформированного пакета - от трех до пяти дней. В приоритете - посещение Владивостока, но изредка в планы поездки входят Уссурийск, Находка, Артём и отдых в Хасанском районе", - отмечается в сообщении министерства.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко на площадке международной выставки-форума "Россия" говорил, что в этом году регион планирует принять почти 400 тысяч туристов из Китая, что почти в три раза больше турпотока 2023 года.