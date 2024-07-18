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В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 18.07.2024
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19:07 18.07.2024 (обновлено: 20:21 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/stavropole-1960569488.html
В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии
В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии - РИА Новости, 18.07.2024
В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии
Временные ограничения подачи энергии ввели в Ставропольском крае из-за перегрузки на транзитных линиях энергоснабжения, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:07
2024-07-18T20:21
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Временные ограничения подачи энергии ввели в Ставропольском крае из-за перегрузки на транзитных линиях энергоснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."В нашем крае введены временные ограничения подачи электроэнергии. Причина - перегрузка на транзитных линиях энергоснабжения Волгоград-Ростов. Частично свет уже отключен в Ессентуках, Петровском, Кочубеевском, Советском округах", - написал Владимиров.По его словам, ориентировочно подача электроэнергии должна возобновиться с 22.00 до 23.00 мск в четверг.Губернатор также перечислил территории, в которых зафиксированы отключения электроэнергии. Это четыре города: Ставрополь, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, а также 15 округов края.Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html
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ставрополь, ставропольский край, россия, общество
Ставрополь, Ставропольский край, Россия, Общество
В Ставрополье ввели временные ограничения подачи электроэнергии

Власти Ставрополья сообщили о введении временных ограничениях электроснабжения

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Временные ограничения подачи энергии ввели в Ставропольском крае из-за перегрузки на транзитных линиях энергоснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"В нашем крае введены временные ограничения подачи электроэнергии. Причина - перегрузка на транзитных линиях энергоснабжения Волгоград-Ростов. Частично свет уже отключен в Ессентуках, Петровском, Кочубеевском, Советском округах", - написал Владимиров.
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По его словам, ориентировочно подача электроэнергии должна возобновиться с 22.00 до 23.00 мск в четверг.
Губернатор также перечислил территории, в которых зафиксированы отключения электроэнергии. Это четыре города: Ставрополь, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, а также 15 округов края.
Ранее мэр Пятигорска сообщал, что в городе и трех расположенных рядом с ним поселках введен график временного отключения электроэнергии.
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