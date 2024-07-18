У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию, пишут СМИ
Semafor: пожертвования на предвыборную кампанию Байдена иссякают
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Советник предупредил претендующего на переизбрание действующего президента США Джо Байдена, что пожертвования на его предвыборную кампанию иссякают, поскольку доноры сомневаются в его шансах победить на ноябрьских выборах, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
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"(Джеффри) Катценберг, один из ближайших советников Байдена и его проводник в богатых медиакругах и мире финансов, заявил президенту, что крупные доноры, сомневающиеся в его способности победить в ноябре, практически перестали выписывать крупные чеки для поддержки кампании", - пишет издание.
Ранее газета New York Times сообщила, что основные доноры Демократической партии плетут интриги по смещению кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с номинации их партии в этом году после провала на дебатах.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.