https://ria.ru/20240718/smi-1960517151.html

У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию, пишут СМИ

У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

У Байдена заканчиваются деньги на предвыборную кампанию, пишут СМИ

Советник предупредил претендующего на переизбрание действующего президента США Джо Байдена, что пожертвования на его предвыборную кампанию иссякают, поскольку... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:23

2024-07-18T16:23

2024-07-18T16:24

в мире

сша

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Советник предупредил претендующего на переизбрание действующего президента США Джо Байдена, что пожертвования на его предвыборную кампанию иссякают, поскольку доноры сомневаются в его шансах победить на ноябрьских выборах, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "(Джеффри) Катценберг, один из ближайших советников Байдена и его проводник в богатых медиакругах и мире финансов, заявил президенту, что крупные доноры, сомневающиеся в его способности победить в ноябре, практически перестали выписывать крупные чеки для поддержки кампании", - пишет издание.Ранее газета New York Times сообщила, что основные доноры Демократической партии плетут интриги по смещению кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с номинации их партии в этом году после провала на дебатах. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960508173.html

https://ria.ru/20240712/donory-1959241435.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024