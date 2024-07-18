https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960455184.html

Рябков усомнился в смене политики США по Украине после выборов

Рябков усомнился в смене политики США по Украине после выборов - РИА Новости, 18.07.2024

Рябков усомнился в смене политики США по Украине после выборов

В Москве не видят особых признаков того, что какая-либо из двух основных партий в США может поменять свою позицию по Украине или в отношении России, заявил... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:05

2024-07-18T13:05

2024-07-18T13:21

россия

украина

сергей рябков

сша

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве не видят особых признаков того, что какая-либо из двух основных партий в США может поменять свою позицию по Украине или в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не вмешиваемся в какие-то бы ни было предвыборные расклады. Что касается внешнеполитической программы будущего президента, то вновь вынужден говорить о сформировавшемся двухпартийном антироссийском консенсусе в США", - сказал Рябков. По его словам, "нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее, применительно к повестке дня отношений с Россией, применительно к задачам, которые множатся в сфере контроля над вооружениями". "Мы будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев. Но шансов на то, что все это сдвинется с мертвой точки я особо не вижу. Хотя это не повод опускать руки", - сказал он. Рябков также подчеркнул, что у России "нет предпочтений по персоналиями и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы"."Замечу, что группа политических деятелей в странах так называемого исторического Запада, которые буквально трясутся при малейшем намеке на внешнее вмешательство в их собственные выборы, не гнушаются чуть ли не каждодневным вмешательством в выборы США", - заявил он.Рябков отметил, что "они постоянно говорят о своих предпочтениях, кого бы они хотели видеть во главе этого государства, они постоянно критикуют того или тех кого бы они не хотели видеть во главе этого государства. Это такая гнилая мораль", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355091.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей рябков, сша, выборы президента сша — 2024, в мире