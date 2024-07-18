https://ria.ru/20240718/pokushenie-1960543789.html

Эрдоган обсудил с Трампом попытку покушения на него

Эрдоган обсудил с Трампом попытку покушения на него - РИА Новости, 18.07.2024

Эрдоган обсудил с Трампом попытку покушения на него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушение на него, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:16

2024-07-18T17:16

2024-07-18T17:16

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фбр

покушение на дональда трампа

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АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом попытку покушение на него, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. В ходе беседы обсуждались покушение на Трампа и события, произошедшие после него. Президент Эрдоган в очередной раз осудил покушение на Дональда Трампа и выразил пожелания скорейшего выздоровления", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

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