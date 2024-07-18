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Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже - РИА Новости, 18.07.2024
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18:47 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/plyazh-1960565288.html
Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже
Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже - РИА Новости, 18.07.2024
Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже
Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов осудил действия чеченца на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:47
2024-07-18T18:47
мариуполь
россия
донбасс
апты алаудинов
рамзан кадыров
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов осудил действия чеченца на городском пляже в Мариуполе и отметил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений в адрес целой нации. В сети интернет стало распространились публикации о чеченце, который на машине заехал на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, в результате чего у них возникла ссора. "Определённо могу сказать, что если бы это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населённых пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы. К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди. Однако недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целых групп населения или наций", — написал Алаудинов в Telegram-канале. Алаудинов отметил, что такое поведение в корне не соответствует концепции развития первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике главы региона Рамзана Кадырова. Он выразил убежденность, что этот случай обязательно "получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы". "Как командир интернационального спецназа "АХМАТ" выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри. Этого только и ждёт наш враг", — написал он.
https://ria.ru/20240716/mariupol-1959802625.html
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мариуполь, россия, донбасс, апты алаудинов, рамзан кадыров, происшествия
Мариуполь, Россия, Донбасс, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Происшествия
Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже

Алаудинов осудил действия чеченца, заехавшего на машине на пляж в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов осудил действия чеченца на городском пляже в Мариуполе и отметил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений в адрес целой нации.
В сети интернет стало распространились публикации о чеченце, который на машине заехал на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, в результате чего у них возникла ссора.
"Определённо могу сказать, что если бы это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населённых пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы. К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди. Однако недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целых групп населения или наций", — написал Алаудинов в Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что такое поведение в корне не соответствует концепции развития первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике главы региона Рамзана Кадырова. Он выразил убежденность, что этот случай обязательно "получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы".
"Как командир интернационального спецназа "АХМАТ" выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри. Этого только и ждёт наш враг", — написал он.
Открытие Центра помощи РПЦ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Мы это поняли". О чем предупредили жителей Мариуполя
16 июля, 08:00
 
МариупольРоссияДонбассАпты АлаудиновРамзан КадыровПроисшествия
 
 
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