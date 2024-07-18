Алаудинов осудил действия чеченца на мариупольском пляже
Алаудинов осудил действия чеченца, заехавшего на машине на пляж в Мариуполе
Апти Алаудинов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 18 июл — РИА Новости. Командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов осудил действия чеченца на городском пляже в Мариуполе и отметил, что недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений в адрес целой нации.
В сети интернет стало распространились публикации о чеченце, который на машине заехал на территорию городского пляжа в Мариуполе. Отдыхающие сделали ему замечание, в результате чего у них возникла ссора.
"Определённо могу сказать, что если бы это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населённых пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы. К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди. Однако недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целых групп населения или наций", — написал Алаудинов в Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что такое поведение в корне не соответствует концепции развития первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике главы региона Рамзана Кадырова. Он выразил убежденность, что этот случай обязательно "получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы".
"Как командир интернационального спецназа "АХМАТ" выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблён и претерпел неудобства. Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри. Этого только и ждёт наш враг", — написал он.
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16 июля, 08:00