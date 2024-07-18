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Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году

Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году - РИА Новости, 18.07.2024

Сийярто назвал условие для начала переговоров по Украине уже в 2024 году

Выборы в США станут "переломным моментом" в плане дипломатического урегулирования украинского конфликта, если победит Дональд Трамп, есть хорошие шансы, что... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:08

2024-07-18T05:08

2024-07-18T09:26

сша

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дональд трамп

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ООН, 18 июл - РИА Новости. Выборы в США станут "переломным моментом" в плане дипломатического урегулирования украинского конфликта, если победит Дональд Трамп, есть хорошие шансы, что мирные переговоры начнутся уже в этом году, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Думаю, что президентские выборы в США станут переломным моментом в этом отношении (мирных переговоров - ред). Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году. Потому что если победит президент Трамп, позиция США (по украинскому кризису - ред.) изменится", - сказал РИА Новости министр.

https://ria.ru/20240717/zelenskiy-1960371177.html

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Сийярто: грядущие выборы в США – переломный момент в урегулировании конфликта на Украине Глава венгерского МИД в беседе с РИА Новости назвал грядущие выборы в США переломным моментом в урегулировании конфликта на Украине 2024-07-18T05:08 true PT0M17S

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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, украина, в мире