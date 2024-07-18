https://ria.ru/20240718/palestina-1960388791.html

СМИ: израильский кнессет проголосовал против создания государства Палестина

СМИ: израильский кнессет проголосовал против создания государства Палестина - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: израильский кнессет проголосовал против создания государства Палестина

Израильский кнессет (парламент) проголосовал в четверг за резолюцию против создания палестинского государства, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T04:27

2024-07-18T04:27

2024-07-18T04:28

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рафах (провинция)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) проголосовал в четверг за резолюцию против создания палестинского государства, сообщает газета Times of Israel. По данным издания, за резолюцию проголосали 68 человек и девять человек - против. Она "полностью отвергает" создание палестинского государства, даже в рамках урегулирования путем переговоров с Израилем. "Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства... создаст экзистенциальную опасность для Государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", - цитирует издание резолюцию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html

https://ria.ru/20240627/palestina-1955915244.html

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израиль, иордания, рафах (провинция), кнессет израиля, в мире, хамас