СМИ: израильский кнессет проголосовал против создания государства Палестина
Times of Israel: кнессет проголосовал против создания палестинского государства
© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Израильский кнессет (парламент) проголосовал в четверг за резолюцию против создания палестинского государства, сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, за резолюцию проголосали 68 человек и девять человек - против. Она "полностью отвергает" создание палестинского государства, даже в рамках урегулирования путем переговоров с Израилем.
"Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства... создаст экзистенциальную опасность для Государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион", - цитирует издание резолюцию.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.