https://ria.ru/20240718/odessa-1960583282.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:54
2024-07-18T20:54
2024-07-18T20:54
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Труханов: взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги