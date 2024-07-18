https://ria.ru/20240718/nornikel-1960393042.html

"Норникель" протестирует отечественное ПО для автоматизации горной добычи

"Норникель" протестирует отечественное ПО для автоматизации горной добычи - РИА Новости, 18.07.2024

"Норникель" протестирует отечественное ПО для автоматизации горной добычи

"Норникель" начнет тестировать отечественное программное обеспечение (ПО) для автоматизации горной добычи в следующем году, внедрение планируется в 2026 году,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:33

2024-07-18T06:33

2024-07-18T06:43

норильский никель

экономика

рексофт

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Норникель" начнет тестировать отечественное программное обеспечение (ПО) для автоматизации горной добычи в следующем году, внедрение планируется в 2026 году, рассказал РИА Новости директор по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий "Норникеля" Алексей Парасына. На данный момент "Норникель" через свое дочернее предприятие "Норсофт" разрабатывает совместно с партнёрами "Рексофт" и "Атоллис" три отечественных цифровых решения для оптимизации и автоматизации горной добычи, а именно "Магма Гео", "Магма План" и "Магма Контроль". Пока это первые разработки "Норникеля", которые будут реализованы в рамках ИЦК (Индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений), уточняет менеджер компании. "Мы в этом году заканчиваем разработку функционала и на следующий год выходим уже на реальное тестирование. Внедрение в 2026 году", - ответил Парасына на вопрос о текущем статусе разработки продуктов линейки "Магма" в кулуарах "Иннопром-2024". Инвестиции "Норникеля" в проекты для ИЦК в направлениях металлургия и экология составят около 4,5 миллиарда. Парасына считает, что прорабатываемая на государственном уровне поддержка в виде налоговых льгот, компенсации части средств, затраченных на внедрение, служат хорошим стимулом, как для разработчиков, так и для компаний, делающих выбор в пользу отечественных цифровых решений.

https://ria.ru/20240523/novak-1947988399.html

https://ria.ru/20240708/prodvizhenie-1958263676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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норильский никель, экономика, рексофт