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Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html
Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт
Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт - РИА Новости, 18.07.2024
Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт
Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:21
2024-07-18T05:21
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз расчет орудия "Мста-Б" нанес огневое поражение по выявленному замаскированному опорному пункту противника, оборудованному в лесопосадке вдоль одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. Средствами объективного контроля уничтожение цели было подтверждено", - сообщили в ведомстве. Боевая работа велась в тесном взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые в круглосуточном режиме выявляют замаскированные позиции, огневые средства и места размещения личного состава ВСУ. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Результатом их боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов.
https://ria.ru/20240718/desant-1960390967.html
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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт

Расчет гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"В этот раз расчет орудия "Мста-Б" нанес огневое поражение по выявленному замаскированному опорному пункту противника, оборудованному в лесопосадке вдоль одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. Средствами объективного контроля уничтожение цели было подтверждено", - сообщили в ведомстве.
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Боевая работа велась в тесном взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые в круглосуточном режиме выявляют замаскированные позиции, огневые средства и места размещения личного состава ВСУ.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Результатом их боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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