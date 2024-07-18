Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт
Расчет гаубицы 2А65 "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
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"В этот раз расчет орудия "Мста-Б" нанес огневое поражение по выявленному замаскированному опорному пункту противника, оборудованному в лесопосадке вдоль одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. Средствами объективного контроля уничтожение цели было подтверждено", - сообщили в ведомстве.
Боевая работа велась в тесном взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые в круглосуточном режиме выявляют замаскированные позиции, огневые средства и места размещения личного состава ВСУ.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Результатом их боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов.