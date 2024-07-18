https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт - РИА Новости, 18.07.2024

Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил замаскированный опорный пункт

Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:21

2024-07-18T05:21

2024-07-18T05:21

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный опорный пункт украинской армии на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В этот раз расчет орудия "Мста-Б" нанес огневое поражение по выявленному замаскированному опорному пункту противника, оборудованному в лесопосадке вдоль одной из дорог на правобережье Днепра в Херсонской области. Средствами объективного контроля уничтожение цели было подтверждено", - сообщили в ведомстве. Боевая работа велась в тесном взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые в круглосуточном режиме выявляют замаскированные позиции, огневые средства и места размещения личного состава ВСУ. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела. Результатом их боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и техники украинских националистов.

https://ria.ru/20240718/desant-1960390967.html

https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960390629.html

россия

днепр (город)

херсонская область

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россия, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область