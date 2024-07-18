https://ria.ru/20240718/moldavija-1960447958.html
Оппозиция в Молдавии обвинила правительство в попытках узурпировать власть
Оппозиция в Молдавии обвинила правительство в попытках узурпировать власть - РИА Новости, 18.07.2024
Оппозиция в Молдавии обвинила правительство в попытках узурпировать власть
Правительство Молдавии самовольно одобрило поправки, которые позволяют ему узурпировать власть в ущерб парламенту, заявил на заседании высшего законодательного... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:31
2024-07-18T12:31
2024-07-18T12:31
в мире
молдавия
брюссель
дорин речан
ион кику
евросоюз
европейский суд по правам человека (еспч)
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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Молдавии самовольно одобрило поправки, которые позволяют ему узурпировать власть в ущерб парламенту, заявил на заседании высшего законодательного органа республики депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. "Продолжаются попытки разрушения конституционных признаков организации Республики Молдова как парламентской республики… Обращаюсь к парламентскому большинству в лице партии "Действие и солидарность", которое и сформировало правительство Дорина Речана. Вы осознаёте, что кабмин намерен выйти из под контроля ПДС, оставив вам лишь ответственность политического характера, тем самым узурпировав власть?" - заявил Рейдман на заседании парламента. Он обратил внимание властей на то, что в конце июня правительство одобрило поправки в собственный регламент, позволив себе изменения ряда законодательных актов особой важности в отрыве от стандартной процедуры. Речь идет о национальных документах о позиции на переговорах с ЕС, законодательных инициативах правительства, заключениях по законодательным инициативам, процессуальных документах по делам, находящимся на рассмотрении ЕСПЧ, а также отчетах о проделанной работе министерств. Рейдман предложил пригласить в парламент премьера Речана, чтобы получить от него объяснение в связи с подобными действиями. Его предложение не получило должной поддержки, вопрос не был внесен в повестку. Экс-премьер Ион Кику ранее заявил, что эти изменения являются очень серьезными, поскольку политики и граждане лишатся права оспаривать утвержденные подобным образом акты в Конституционном суде, а переговоры с Брюсселем о членстве Молдавии в ЕС станут полностью закрытыми для общества.
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в мире, молдавия, брюссель, дорин речан, ион кику, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Брюссель, Дорин Речан, Ион Кику, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Оппозиция в Молдавии обвинила правительство в попытках узурпировать власть
Депутат Рейдман: правительство Молдавии самовольно одобрило поправки
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Молдавии самовольно одобрило поправки, которые позволяют ему узурпировать власть в ущерб парламенту, заявил на заседании высшего законодательного органа республики депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман.
«
"Продолжаются попытки разрушения конституционных признаков организации Республики Молдова как парламентской республики… Обращаюсь к парламентскому большинству в лице партии "Действие и солидарность", которое и сформировало правительство Дорина Речана. Вы осознаёте, что кабмин намерен выйти из под контроля ПДС, оставив вам лишь ответственность политического характера, тем самым узурпировав власть?" - заявил Рейдман на заседании парламента.
Он обратил внимание властей на то, что в конце июня правительство одобрило поправки в собственный регламент, позволив себе изменения ряда законодательных актов особой важности в отрыве от стандартной процедуры. Речь идет о национальных документах о позиции на переговорах с ЕС, законодательных инициативах правительства, заключениях по законодательным инициативам, процессуальных документах по делам, находящимся на рассмотрении ЕСПЧ, а также отчетах о проделанной работе министерств.
Рейдман предложил пригласить в парламент премьера Речана, чтобы получить от него объяснение в связи с подобными действиями. Его предложение не получило должной поддержки, вопрос не был внесен в повестку.
Экс-премьер Ион Кику ранее заявил, что эти изменения являются очень серьезными, поскольку политики и граждане лишатся права оспаривать утвержденные подобным образом акты в Конституционном суде, а переговоры с Брюсселем о членстве Молдавии в ЕС станут полностью закрытыми для общества.