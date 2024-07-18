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Мариуполь обозначили как российский город в документе гражданина Италии - РИА Новости, 18.07.2024
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18:50 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/mariupol-1960565792.html
Мариуполь обозначили как российский город в документе гражданина Италии
Мариуполь обозначили как российский город в документе гражданина Италии - РИА Новости, 18.07.2024
Мариуполь обозначили как российский город в документе гражданина Италии
Гражданин Италии Антон Гросс, уроженец Мариуполя, заявил, что в новом водительском удостоверении итальянские власти обозначили его родной город как российский. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:50
2024-07-18T18:50
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РИМ, 18 июл - РИА Новости. Гражданин Италии Антон Гросс, уроженец Мариуполя, заявил, что в новом водительском удостоверении итальянские власти обозначили его родной город как российский. Гросс, владелец консалтинговой компании на севере Италии, в соцсети Facebook* рассказал, что получил первые итальянские права в 2003 году и обратился за новыми по истечении срока годности прежних. Гросс привел фотографию старого документа, где Мариуполь сопровождался буквенным кодом SU, означающим Советский Союз. В новом удостоверении, изображение которого Гросс также разместил в своих соцсетях, название города сопровождается кодом RUS. По словам Гросса, в других итальянских документах, выданных при получении им гражданства Италии в 2009 году, его место рождения указывалось Мариуполем и Украиной, "как в свидетельстве о рождении". В видеоролике в Instagram (также запрещена в РФ как экстремистская) Гросс заявил, что работник автоинспекции, находящейся в ведомстве итальянского минтранса, "единолично признал Мариуполь территорией России". На публикацию Гросса обратили внимание депутаты оппозиционной Демократической партии, воспользовавшиеся случаем для критики в адрес министерства транспорта Италии и его главы, вице-премьера Маттео Сальвини. Законодатели посчитали, что текст в документе свидетельствует о несоблюдении ведомством позиции Италии о территориальности целостности Украины, передает агентство Dire. Минтранс в коммюнике объяснил произошедшее технической ошибкой. "Чтобы полностью успокоить парламентариев, поднявших этот вопрос, мы отмечаем, что при продлении водительских прав Мариуполь не был указан как украинский город из-за ошибки при ручном вводе данных. Ошибка, следует подчеркнуть, возникла еще в 2003 году и не проявилась при последующих обновлениях водительского документа", - говорится в документе, где также обещано скорое исправление "ошибки". Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240716/mariupol-1959802625.html
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в мире, россия, мариуполь, италия, владимир путин, украина
В мире, Россия, Мариуполь, Италия, Владимир Путин, Украина
Мариуполь обозначили как российский город в документе гражданина Италии

В Италии уроженцу Мариуполя выдали права, указав Россию как место рождения

© Фото : соцсети Антона ГроссаВодительское удостоверение гражданина Италии Антона Гросса
Водительское удостоверение гражданина Италии Антона Гросса - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : соцсети Антона Гросса
Водительское удостоверение гражданина Италии Антона Гросса
Читать ria.ru в
РИМ, 18 июл - РИА Новости. Гражданин Италии Антон Гросс, уроженец Мариуполя, заявил, что в новом водительском удостоверении итальянские власти обозначили его родной город как российский.
Гросс, владелец консалтинговой компании на севере Италии, в соцсети Facebook* рассказал, что получил первые итальянские права в 2003 году и обратился за новыми по истечении срока годности прежних. Гросс привел фотографию старого документа, где Мариуполь сопровождался буквенным кодом SU, означающим Советский Союз. В новом удостоверении, изображение которого Гросс также разместил в своих соцсетях, название города сопровождается кодом RUS.
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По словам Гросса, в других итальянских документах, выданных при получении им гражданства Италии в 2009 году, его место рождения указывалось Мариуполем и Украиной, "как в свидетельстве о рождении".
В видеоролике в Instagram (также запрещена в РФ как экстремистская) Гросс заявил, что работник автоинспекции, находящейся в ведомстве итальянского минтранса, "единолично признал Мариуполь территорией России".
На публикацию Гросса обратили внимание депутаты оппозиционной Демократической партии, воспользовавшиеся случаем для критики в адрес министерства транспорта Италии и его главы, вице-премьера Маттео Сальвини. Законодатели посчитали, что текст в документе свидетельствует о несоблюдении ведомством позиции Италии о территориальности целостности Украины, передает агентство Dire.
Минтранс в коммюнике объяснил произошедшее технической ошибкой.
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"Чтобы полностью успокоить парламентариев, поднявших этот вопрос, мы отмечаем, что при продлении водительских прав Мариуполь не был указан как украинский город из-за ошибки при ручном вводе данных. Ошибка, следует подчеркнуть, возникла еще в 2003 году и не проявилась при последующих обновлениях водительского документа", - говорится в документе, где также обещано скорое исправление "ошибки".
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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