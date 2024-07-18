https://ria.ru/20240718/komandnyy_punkt-1960391235.html
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:22
2024-07-18T05:22
2024-07-18T05:22
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что артиллеристы навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". По завершению огня военнослужащие покинули огневую позицию и выполнили маскировку орудия. "Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу, постоянных огневых позиций не имеем. Постоянно перекатываемся и находимся в движении, на месте не стоим. Также имеются противодронные ружья. Работаю с расчетом больше года, очень хорошо подготовлены все очень слажены. Боеприпасов достаточно, работаем постоянно", – рассказал командир орудия с позывным "Второй".
https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что артиллеристы навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили опорный пункт ВСУ
, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". По завершению огня военнослужащие покинули огневую позицию и выполнили маскировку орудия.
"Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу, постоянных огневых позиций не имеем. Постоянно перекатываемся и находимся в движении, на месте не стоим. Также имеются противодронные ружья. Работаю с расчетом больше года, очень хорошо подготовлены все очень слажены. Боеприпасов достаточно, работаем постоянно", – рассказал командир орудия с позывным "Второй".