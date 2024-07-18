https://ria.ru/20240718/komandnyy_punkt-1960391235.html

Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ

Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ

Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:22

2024-07-18T05:22

2024-07-18T05:22

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164313_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_45e3c4e92a2e2eba5334a2d5fc98a790.jpg

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что артиллеристы навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". По завершению огня военнослужащие покинули огневую позицию и выполнили маскировку орудия. "Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу, постоянных огневых позиций не имеем. Постоянно перекатываемся и находимся в движении, на месте не стоим. Также имеются противодронные ружья. Работаю с расчетом больше года, очень хорошо подготовлены все очень слажены. Боеприпасов достаточно, работаем постоянно", – рассказал командир орудия с позывным "Второй".

https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html

https://ria.ru/20240718/spetsoperatsiya-1960390629.html

россия

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, авдеевка, вооруженные силы украины