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Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/komandnyy_punkt-1960391235.html
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:22
2024-07-18T05:22
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что артиллеристы навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". По завершению огня военнослужащие покинули огневую позицию и выполнили маскировку орудия. "Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу, постоянных огневых позиций не имеем. Постоянно перекатываемся и находимся в движении, на месте не стоим. Также имеются противодронные ружья. Работаю с расчетом больше года, очень хорошо подготовлены все очень слажены. Боеприпасов достаточно, работаем постоянно", – рассказал командир орудия с позывным "Второй".
https://ria.ru/20240718/msta-b-1960391103.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Под Авдеевкой уничтожили командный пункт ВСУ

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет САУ 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск "Центр" огнем из 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" поддержали действия мотострелковых подразделений, уничтожив огневые точки и опорный пункт противника на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что артиллеристы навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов уничтожили опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе на маршруте штурмовых отрядов. Далее артиллеристы нанесли поражение живой силе противника, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". По завершению огня военнослужащие покинули огневую позицию и выполнили маскировку орудия.
"Двигаемся вперед, работаем быстро, главное это скорость. Работаем сходу, постоянных огневых позиций не имеем. Постоянно перекатываемся и находимся в движении, на месте не стоим. Также имеются противодронные ружья. Работаю с расчетом больше года, очень хорошо подготовлены все очень слажены. Боеприпасов достаточно, работаем постоянно", – рассказал командир орудия с позывным "Второй".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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