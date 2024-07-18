https://ria.ru/20240718/kazan-1960587482.html

Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС

Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС - РИА Новости, 18.07.2024

Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС

Горьковская железная дорога к предстоящему саммиту БРИКС в Казани проводит полную модернизацию вокзального комплекса, сообщил заместитель начальника Горьковской РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:42

2024-07-18T21:42

2024-07-18T21:42

республика татарстан

казань

брикс

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КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Горьковская железная дорога к предстоящему саммиту БРИКС в Казани проводит полную модернизацию вокзального комплекса, сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов. "Сегодня мы очень серьезно готовимся к крупному международному мероприятию - саммиту БРИКС… Мы готовим нашу инфраструктуру, в первую очередь, пассажирскую пригородную, готовим оба вокзала. В общей сложности на подготовку вокзалов выделено 347 миллионов рублей. На подготовку пригородной инфраструктуры - платформ, терминала в аэропорту - выделено 115 миллионов рублей", - сказал Черемнов на брифинге. Он уточнил, что в ходе подготовки и проведения саммита будут задействованы вокзалы "Казань-1" и "Казань-2" и железнодорожная ветка, соединяющая вокзал в центре Казани с международным аэропортом "Казань". По информации Черемнова, вокзальные комплексы полностью оснастили новым сертифицированным оборудованием. В частности вокзалы Казани оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными металлодетекторами рамочного типа, комплексами радиационного контроля, системами контроля управления доступом, системами охранной сигнализации, а также камерами видеонаблюдения. На железнодорожном вокзале "Казань" готовится к открытию бизнес-зал. Также ведутся ремонтные работы по шести объектам пассажирской инфраструктуры на маршруте "Казань - Аэропорт". Кроме того, программой развития планируется модернизация пешеходной галереи транспортно-пересадочного терминала "Аэропорт". Будет обновлена пешеходная галерея, пассажирская платформа, внутри зала ожидания планируется замена малых архитектурных форм, навигации, устройства Wi-Fi, использование аромамаркетинга. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240718/tatarstan-1960439001.html

https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960120932.html

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казань, брикс