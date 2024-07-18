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Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС - РИА Новости, 18.07.2024
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Республика Татарстан
 
21:42 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/kazan-1960587482.html
Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС
Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС - РИА Новости, 18.07.2024
Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС
Горьковская железная дорога к предстоящему саммиту БРИКС в Казани проводит полную модернизацию вокзального комплекса, сообщил заместитель начальника Горьковской РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:42
2024-07-18T21:42
республика татарстан
казань
брикс
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КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Горьковская железная дорога к предстоящему саммиту БРИКС в Казани проводит полную модернизацию вокзального комплекса, сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов. "Сегодня мы очень серьезно готовимся к крупному международному мероприятию - саммиту БРИКС… Мы готовим нашу инфраструктуру, в первую очередь, пассажирскую пригородную, готовим оба вокзала. В общей сложности на подготовку вокзалов выделено 347 миллионов рублей. На подготовку пригородной инфраструктуры - платформ, терминала в аэропорту - выделено 115 миллионов рублей", - сказал Черемнов на брифинге. Он уточнил, что в ходе подготовки и проведения саммита будут задействованы вокзалы "Казань-1" и "Казань-2" и железнодорожная ветка, соединяющая вокзал в центре Казани с международным аэропортом "Казань". По информации Черемнова, вокзальные комплексы полностью оснастили новым сертифицированным оборудованием. В частности вокзалы Казани оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными металлодетекторами рамочного типа, комплексами радиационного контроля, системами контроля управления доступом, системами охранной сигнализации, а также камерами видеонаблюдения. На железнодорожном вокзале "Казань" готовится к открытию бизнес-зал. Также ведутся ремонтные работы по шести объектам пассажирской инфраструктуры на маршруте "Казань - Аэропорт". Кроме того, программой развития планируется модернизация пешеходной галереи транспортно-пересадочного терминала "Аэропорт". Будет обновлена пешеходная галерея, пассажирская платформа, внутри зала ожидания планируется замена малых архитектурных форм, навигации, устройства Wi-Fi, использование аромамаркетинга. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240718/tatarstan-1960439001.html
https://ria.ru/20240716/tatarstan-1960120932.html
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казань, брикс
Республика Татарстан, Казань, БРИКС

Казанские вокзалы модернизируют к саммиту БРИКС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси на Комсомольской площади у Казанского вокзала.
Автомобиль такси на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси на Комсомольской площади у Казанского вокзала.. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 июл - РИА Новости. Горьковская железная дорога к предстоящему саммиту БРИКС в Казани проводит полную модернизацию вокзального комплекса, сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.
"Сегодня мы очень серьезно готовимся к крупному международному мероприятию - саммиту БРИКС… Мы готовим нашу инфраструктуру, в первую очередь, пассажирскую пригородную, готовим оба вокзала. В общей сложности на подготовку вокзалов выделено 347 миллионов рублей. На подготовку пригородной инфраструктуры - платформ, терминала в аэропорту - выделено 115 миллионов рублей", - сказал Черемнов на брифинге.
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Он уточнил, что в ходе подготовки и проведения саммита будут задействованы вокзалы "Казань-1" и "Казань-2" и железнодорожная ветка, соединяющая вокзал в центре Казани с международным аэропортом "Казань".
По информации Черемнова, вокзальные комплексы полностью оснастили новым сертифицированным оборудованием. В частности вокзалы Казани оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными металлодетекторами рамочного типа, комплексами радиационного контроля, системами контроля управления доступом, системами охранной сигнализации, а также камерами видеонаблюдения.
На железнодорожном вокзале "Казань" готовится к открытию бизнес-зал. Также ведутся ремонтные работы по шести объектам пассажирской инфраструктуры на маршруте "Казань - Аэропорт".
Кроме того, программой развития планируется модернизация пешеходной галереи транспортно-пересадочного терминала "Аэропорт". Будет обновлена пешеходная галерея, пассажирская платформа, внутри зала ожидания планируется замена малых архитектурных форм, навигации, устройства Wi-Fi, использование аромамаркетинга.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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