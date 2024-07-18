В Карелии ограничили работу "наливаек" в жилых домах
Заксобрание Карелии приняло закон об ограничении работы "наливаек" в жилых домах
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива
Бутылки с пивом разных сортов во время фестиваля крафтового пива . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в окончательном чтении законопроект об ограничении работы так называемых наливаек в многоквартирных жилых домах, сообщает республиканский парламент.
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"Депутаты Законодательного собрания Республики Карелия 18 июля приняли во втором окончательном чтении законопроект об ограничении работы так называемых наливаек в многоквартирных домах и рядом с ними", - говорится в сообщении.
Согласно принятому закону, реализация пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общепита может осуществляться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Они могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и в многоквартирных домах и пристройках к ним, а также на прилегающих к домам территориях. При этом с 22.00 до 10.00 часов вводится запрет продажи алкогольной продукции для объектов общепита (за исключением ресторанов), размещающихся в многоквартирных домах или рядом с ними. Аналогичные ограничения действуют в Карелии на торговлю алкоголем в объектах розничной торговли.
Автором законопроекта выступил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Изменения, внесенные в республиканское законодательство, начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
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"Закон направлен на то, чтобы искоренить "наливайки", которые днем работают как магазины, а ночью под видом кафе или бара торгуют алкоголем, и избавить жителей домов от шума и беспорядка", - отметил председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук, слова которого приводятся в сообщении.
С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.