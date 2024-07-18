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Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО - РИА Новости, 18.07.2024
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15:51 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/groznyy-1960504820.html
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО - РИА Новости, 18.07.2024
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабмин оперативно подготовить поручения по итогам поездки в Грозный и держать на контроле вопросы развития СКФО. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:51
2024-07-18T15:51
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабмин оперативно подготовить поручения по итогам поездки в Грозный и держать на контроле вопросы развития СКФО. Он напомнил, что на Кавказском инвестиционном форуме, который прошел в Грозном, регионы отчитались о ходе реализации своих прорывных проектов, запущенных три года назад. Также в Грозном прошло заседание правкомиссии по развитию СКФО. "По итогам поездки необходимо оперативно подготовить перечень поручений с учетом всех вопросов, которые обсуждались на совещании. Руководителей министерств и ведомств прошу держать на личном контроле, как идет работа в Северо-Кавказском Федеральном округе по всем курируемым вами направлениям", — сказал Мишустин на заседании правительства.
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грозный, скфо, россия, михаил мишустин, политика
Грозный, СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО

Мишустин призвал правительство подготовить поручения по итогам поездки в Грозный

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабмин оперативно подготовить поручения по итогам поездки в Грозный и держать на контроле вопросы развития СКФО.
Он напомнил, что на Кавказском инвестиционном форуме, который прошел в Грозном, регионы отчитались о ходе реализации своих прорывных проектов, запущенных три года назад. Также в Грозном прошло заседание правкомиссии по развитию СКФО.
"По итогам поездки необходимо оперативно подготовить перечень поручений с учетом всех вопросов, которые обсуждались на совещании. Руководителей министерств и ведомств прошу держать на личном контроле, как идет работа в Северо-Кавказском Федеральном округе по всем курируемым вами направлениям", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи в аэропорту Грозного. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Мишустин прилетел в Чечню
16 июля, 11:11
 
ГрозныйСКФОРоссияМихаил МишустинПолитика
 
 
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