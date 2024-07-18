https://ria.ru/20240718/groznyy-1960504820.html
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО - РИА Новости, 18.07.2024
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабмин оперативно подготовить поручения по итогам поездки в Грозный и держать на контроле вопросы развития СКФО. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:51
2024-07-18T15:51
2024-07-18T15:51
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил кабмин оперативно подготовить поручения по итогам поездки в Грозный и держать на контроле вопросы развития СКФО. Он напомнил, что на Кавказском инвестиционном форуме, который прошел в Грозном, регионы отчитались о ходе реализации своих прорывных проектов, запущенных три года назад. Также в Грозном прошло заседание правкомиссии по развитию СКФО. "По итогам поездки необходимо оперативно подготовить перечень поручений с учетом всех вопросов, которые обсуждались на совещании. Руководителей министерств и ведомств прошу держать на личном контроле, как идет работа в Северо-Кавказском Федеральном округе по всем курируемым вами направлениям", — сказал Мишустин на заседании правительства.
https://ria.ru/20240716/mishustin-1959954818.html
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грозный, скфо, россия, михаил мишустин, политика
Грозный, СКФО, Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин поручил держать на контроле вопросы развития СКФО
Мишустин призвал правительство подготовить поручения по итогам поездки в Грозный