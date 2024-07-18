https://ria.ru/20240718/granty-1960516973.html

Гранты на конкурсе "Студенческий стартап" получили 35 ивановских студентов

Гранты на конкурсе "Студенческий стартап" получили 35 ивановских студентов - РИА Новости, 18.07.2024

Гранты на конкурсе "Студенческий стартап" получили 35 ивановских студентов

Гранты в размере 1 миллион рублей в рамках пятой волны федерального конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям получат на реализацию своих... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:23

2024-07-18T16:23

2024-07-18T16:23

ивановская область

гранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960512182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55d2a4ce17c0b3bd7224123dbda84025.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Гранты в размере 1 миллион рублей в рамках пятой волны федерального конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям получат на реализацию своих проектов 35 студентов вузов Ивановской области - рекордное число для региона, сообщает пресс-служба облправительства. В частности, 11 проектов, получивших гранты Фонда, представил Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет. Студенты Ивановского филиала РАНХиГС получат гранты на реализацию шести проектов, по пять проектов-победителей представили Ивановский государственный университет и ИГХТУ. В активе Ивановского государственного медицинского университета четыре студенческих стартапа, ИГЭУ - три проекта, один стартап-победитель у Ивановского государственного политехнического университета. Большинство грантов выделено по направлениям "Биотехнологии" (11 проектов) и "Креативные индустрии" (16 проектов). Так, выпускница ИГХТУ этого года Екатерина Севергина представила на конкурс стартап по импортозамещению химического вещества - цеолита, который применяется в химической, газо- и нефтехимической промышленности. А студент 3-го курса ИГХТУ Иван Борзов разработал модель компьютерного зрения с использованием ИИ для обнаружения подозрительных объектов, основная цель проекта - повысить уровень безопасности в общественных местах и на объектах инфраструктуры путем автоматического обнаружения потенциальных угроз, в том числе терактов. Отбор заявок студентов на конкурс проходил в несколько этапов, включая защиту в онлайн-формате. В состав жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов, которые оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию стартапов. Грантовая программа Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап" действует с 2022 года, за это время ивановские студенты привлекли 78 миллионов рублей на реализацию своих бизнес-идей. Как отметили в пресс-службе, в Ивановской области за последние пять лет динамично развивается технологическое предпринимательство, выросла активность молодых исследователей. Так, студентами региона подготовлено более 200 стартапов, количество заявок для участия в федеральных грантовых конкурсах за пять лет увеличилось в три раза. В результате конкурсного отбора по программе Фонда содействия инновациям "Умник" - 2023" шесть молодых ученых из Ивановской области получили гранты на свои разработки. Образовательная программа Фонда "Сколково" "SkLab. Иваново" ежегодно собирает на своей площадке более сотни студентов, аспирантов и молодых ученых. Экосистемой для внедрения и масштабирования стартапов, подготовкой их к выходу на российский и международные рынки станет научно-образовательный кампус "Большая Ивановская мануфактура", который создают в Ивановской области рамках нацпроекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240718/proizvodstvo-1960462234.html

https://ria.ru/20240718/kinozal-1960434330.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гранты