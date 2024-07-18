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Жители более ста улиц Геленджика остались без света - РИА Новости, 18.07.2024
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20:09 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/gelendzhik-1960577100.html
Жители более ста улиц Геленджика остались без света
Жители более ста улиц Геленджика остались без света - РИА Новости, 18.07.2024
Жители более ста улиц Геленджика остались без света
Жители свыше 100 улиц Геленджика остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщили в четверг в Telegram-канале муниципального центра... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:09
2024-07-18T20:09
происшествия
геленджик
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Жители свыше 100 улиц Геленджика остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщили в четверг в Telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) города. "На данный момент из-за аварии на линиях электропередачи обесточены ряд лиц и микрорайонов города. Причина - выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре", - сообщают власти, называя более 100 улиц, попавших в зону отключения. Уточняется, что без напряжения осталась центральная часть города Геленджика. В зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка. Сроки восстановления электроэнергии достигают 23.00 мск, добавляют в МЦУ.
https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html
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происшествия, геленджик, общество, россия
Происшествия, Геленджик, Общество, Россия
Жители более ста улиц Геленджика остались без света

Более сотни улиц Геленджика остались без света из-за аварии на ЛЭП

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГеленджик
Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Жители свыше 100 улиц Геленджика остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщили в четверг в Telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) города.
"На данный момент из-за аварии на линиях электропередачи обесточены ряд лиц и микрорайонов города. Причина - выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре", - сообщают власти, называя более 100 улиц, попавших в зону отключения.
Уточняется, что без напряжения осталась центральная часть города Геленджика. В зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка.
Сроки восстановления электроэнергии достигают 23.00 мск, добавляют в МЦУ.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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