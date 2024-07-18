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Как минимум 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш - РИА Новости, 18.07.2024
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17:08 18.07.2024 (обновлено: 17:09 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/bangladesh-1960541327.html
Как минимум 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Как минимум 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш - РИА Новости, 18.07.2024
Как минимум 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Не менее 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш, более 500 получили ранения, сообщает газета Prothom Alo. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:08
2024-07-18T17:09
в мире
бангладеш
дакка (город)
шейх хасина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Не менее 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш, более 500 получили ранения, сообщает газета Prothom Alo. Полиция применила в столице страны, городе Дакке, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, в ряд районов введена бронетехника. Власти Бангладеш также приказали отключить в столице мобильный интернет. Кроме того, из-за массовых протестов с 17.30 (14.30 мск) приостановлена работа метрополитена Дакки. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. Во вторник в столице Бангладеш были убиты шесть человек, что побудило правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.
https://ria.ru/20240420/bangladesh-1941200841.html
https://ria.ru/20240401/sotsseti-1937059735.html
https://ria.ru/20240325/voda-1935691177.html
бангладеш
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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина
Как минимум 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Prothom Alo: из-за беспорядков в Бангладеш не менее 11 погибли, более 500 ранены

© AP Photo / Rajib DharСтолкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл – РИА Новости. Не менее 11 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш, более 500 получили ранения, сообщает газета Prothom Alo.
Полиция применила в столице страны, городе Дакке, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, в ряд районов введена бронетехника. Власти Бангладеш также приказали отключить в столице мобильный интернет. Кроме того, из-за массовых протестов с 17.30 (14.30 мск) приостановлена работа метрополитена Дакки.
Интернет - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Жители Бангладеш испытывают проблемы с интернетом
20 апреля, 10:18
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами.
Во вторник в столице Бангладеш были убиты шесть человек, что побудило правительство потребовать закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Бангладеш могут приостановить работу Facebook* и YouTube
1 апреля, 11:46
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Бангладеш заявили об острой проблеме нехватки пресной воды
25 марта, 16:00
 
В миреБангладешДакка (город)Шейх Хасина
 
 
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