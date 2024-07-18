https://ria.ru/20240718/avtogreyder-1960442462.html

Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР

Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024

Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР

Астраханская область передала автогрейдер подшефному Кременскому району Луганской народной республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:28

2024-07-18T12:28

2024-07-18T12:28

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Астраханская область передала автогрейдер подшефному Кременскому району Луганской народной республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Продолжаем помогать подшефному району ЛНР. В этот раз передали в Кременную автогрейдер. Он им крайне необходим", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что район находится очень близко к линии боевого соприкосновения, но при этом там осталось большое количество мирного населения. "Жизнь в районе продолжается, не смотря ни на что. Большое количество дорог, особенно проселочных, разбиты военной техникой и не прекращающимися обстрелами. Теперь их смогут ровнять", - уточнил он. После грейдер будут применять при строительстве новых дорог. Также по заявке муниципалитета Астраханская область приобрела УАЗ "Патриот", и этим ограничиваться не планирует. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В конце июня в селе Новая Астрахань Кременского района астраханцы завершили строительство новой амбулатории.

https://ria.ru/20240703/astrakhan-1957043250.html

https://ria.ru/20240627/ambulatoriya-1955906154.html

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луганская народная республика

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Артем Смирнов

астрахань, игорь бабушкин, луганская народная республика