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Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
12:28 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/avtogreyder-1960442462.html
Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР
Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР - РИА Новости, 18.07.2024
Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР
Астраханская область передала автогрейдер подшефному Кременскому району Луганской народной республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:28
2024-07-18T12:28
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Астраханская область передала автогрейдер подшефному Кременскому району Луганской народной республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Продолжаем помогать подшефному району ЛНР. В этот раз передали в Кременную автогрейдер. Он им крайне необходим", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор пояснил, что район находится очень близко к линии боевого соприкосновения, но при этом там осталось большое количество мирного населения. "Жизнь в районе продолжается, не смотря ни на что. Большое количество дорог, особенно проселочных, разбиты военной техникой и не прекращающимися обстрелами. Теперь их смогут ровнять", - уточнил он. После грейдер будут применять при строительстве новых дорог. Также по заявке муниципалитета Астраханская область приобрела УАЗ "Патриот", и этим ограничиваться не планирует. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В конце июня в селе Новая Астрахань Кременского района астраханцы завершили строительство новой амбулатории.
https://ria.ru/20240703/astrakhan-1957043250.html
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астрахань, игорь бабушкин, луганская народная республика
Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Луганская Народная Республика

Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР

© Фото : Правительство Астраханской области Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР
 Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Правительство Астраханской области
Астраханская область передала автогрейдер подшефному району ЛНР
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Астраханская область передала автогрейдер подшефному Кременскому району Луганской народной республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Продолжаем помогать подшефному району ЛНР. В этот раз передали в Кременную автогрейдер. Он им крайне необходим", - написал он в своем Telegram-канале.
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3 июля, 11:15
Губернатор пояснил, что район находится очень близко к линии боевого соприкосновения, но при этом там осталось большое количество мирного населения. "Жизнь в районе продолжается, не смотря ни на что. Большое количество дорог, особенно проселочных, разбиты военной техникой и не прекращающимися обстрелами. Теперь их смогут ровнять", - уточнил он.
После грейдер будут применять при строительстве новых дорог. Также по заявке муниципалитета Астраханская область приобрела УАЗ "Патриот", и этим ограничиваться не планирует.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. В конце июня в селе Новая Астрахань Кременского района астраханцы завершили строительство новой амбулатории.
Новая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Астраханская областьАстраханьИгорь БабушкинЛуганская Народная Республика
 
 
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