https://ria.ru/20240718/avariya-1960592866.html
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 18.07.2024
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с Камазом и легковым автомобилем в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:39
2024-07-18T22:39
2024-07-18T22:39
происшествия
авто
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mercedes
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с Камазом и легковым автомобилем в Калмыкии, в котором погибли пять человек, сообщает прокуратура республики. Как сообщала полиция, в четверг вечером на 69-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан" столкнулись Mercedes и Камаз, после чего они загорелись. Погибли водитель и четыре пассажира Mercedes, среди которых предварительно один ребенок. "По факту указанного ДТП территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, ход расследования которого прокуратурой района взят на контроль", - говорится в сообщении. Также прокуратура района организовала по факту ДТП проверку.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Россия, Mercedes
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой
В Калмыкии завели дело после ДТП с Камазом и легковушкой, где погибли пятеро