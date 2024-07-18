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В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 18.07.2024
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22:39 18.07.2024
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В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 18.07.2024
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с Камазом и легковым автомобилем в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:39
2024-07-18T22:39
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с Камазом и легковым автомобилем в Калмыкии, в котором погибли пять человек, сообщает прокуратура республики. Как сообщала полиция, в четверг вечером на 69-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан" столкнулись Mercedes и Камаз, после чего они загорелись. Погибли водитель и четыре пассажира Mercedes, среди которых предварительно один ребенок. "По факту указанного ДТП территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, ход расследования которого прокуратурой района взят на контроль", - говорится в сообщении. Также прокуратура района организовала по факту ДТП проверку.
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происшествия, авто, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Россия, Mercedes
В Калмыкии возбудили дело после смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой

В Калмыкии завели дело после ДТП с Камазом и легковушкой, где погибли пятеро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после ДТП с Камазом и легковым автомобилем в Калмыкии, в котором погибли пять человек, сообщает прокуратура республики.
Как сообщала полиция, в четверг вечером на 69-м километре автодороги "Комсомольский - Артезиан" столкнулись Mercedes и Камаз, после чего они загорелись. Погибли водитель и четыре пассажира Mercedes, среди которых предварительно один ребенок.
"По факту указанного ДТП территориальным органом полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, ход расследования которого прокуратурой района взят на контроль", - говорится в сообщении.
Также прокуратура района организовала по факту ДТП проверку.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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ПроисшествияАвтоРоссияMercedes
 
 
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