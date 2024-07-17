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Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом - РИА Новости, 17.07.2024
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13:36 17.07.2024 (обновлено: 13:44 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vlasti-1960228666.html
Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом
Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом - РИА Новости, 17.07.2024
Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом
Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:36
2024-07-17T13:44
ростов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что в 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии в части городов Ростовской области вновь вводится временное отключение электроэнергии."От электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения. Так, в связи с "веерными" отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах", - говорится в сообщении.По данным министерства, перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области."В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды", - отмечается в сообщении.
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ростов, ростовская область
Ростов, Ростовская область
Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом

Власти: отключения энергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкотключение воды
отключение воды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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отключение воды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона.
Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что в 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии в части городов Ростовской области вновь вводится временное отключение электроэнергии.
«
"От электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения. Так, в связи с "веерными" отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах", - говорится в сообщении.
По данным министерства, перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области.
"В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды", - отмечается в сообщении.
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