https://ria.ru/20240717/vlasti-1960228666.html

Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом

Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом - РИА Новости, 17.07.2024

Власти назвали объекты, которые затронет отключение энергии под Ростовом

Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:36

2024-07-17T13:36

2024-07-17T13:44

ростов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Отключения электроэнергии в Ростовской области затронут объекты водоснабжения и водоотведения, сообщает министерство ЖКХ региона.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что в 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии в части городов Ростовской области вновь вводится временное отключение электроэнергии."От электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения. Так, в связи с "веерными" отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах", - говорится в сообщении.По данным министерства, перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области."В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240717/yug-1960174130.html

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ростовская область

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ростов, ростовская область